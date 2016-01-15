TTLuck2017 Любитель

Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Чернигов Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 09.02.2016 Сообщений: 806 Благодарностей: 81 УГ: 1 КП: 0.085 подарки

AppOnBoard привлек $4 млн. для создания эффективных демок для мобильных приложений AppOnboard привлек $4 млн. на технологию, которая позволяет пользователям испытать выбранное приложение, прежде чем загрузить его из магазина приложений. AppOnboard называет это “ “Full-Fidelity”, то есть полноценной мобильной демо-версией приложений и игр. YouTube YouTube Финансирование было предоставлено Troy Capital Partners, London Venture Partners и рядом других инвесторов. Генеральный директор AppOnboard Джонатан Звейг считает, что его компания изобрела интересный способ реализации демо-приложений в противовес неэффективной мобильной рекламе. Звейг был одним из основателей AdColony, который построил свой бизнес вокруг видеорекламы на смартфонах. Opera купила эту компанию в 2014 году за $350 млн. Звейг сделал для себя перерыв в бизнесе и отправился попутешествовать по миру, а когда вернулся и начал изучать рекламный бизнес. Он сделал вывод, что на рекламу много денег тратится впустую, поскольку она привлекает пользователей, которые не заинтересованы в использовании приложения. Он заметил, что его племянница, когда играет в игру, чтобы не тратить денег на прохождение уровней, просматривает рекламные ролики. Но в то время пока проигрывается реклама - она уходит, чтобы поделать какие-нибудь дела, а возвращается тогда, когда реклама закончилась. Звейг решил, что если добавить больше интерактива в этот процесс, то можно отсеять пользователей, которые не заинтересованы в скачивании приложения. А те, кто на самом деле выполнит определенные действия окажутся действительно заинтересованными. “Получается огромный отток пользователей и деньги потраченные впустую. Большинство пользователей даже и не смотрят видео”. Экономия для приложений может быть больше, чем когда-либо, поскольку доход от мобильных приложений вырос на 40% в 2016 году и разработчики приложений заработали $37 млрд. и это без учета какого-либо дохода от рекламы. Примерно половина от этих средств возвращается в экосистему для завлечения пользователей, или платы за скачивания. AppOnboard стремиться принести большую эффективность, предоставляя user-acquisition инструменты - или новый вид рекламы - который значительно опережает сегодняшние баннеры, встроенную рекламу и видео. Конкуренты называют технологию “воспроизводимым объявлением”, когда вы можете кликнуть по рекламному объявлению на игру и сразу начать в нее играть. Среди конкурентовстартапа mNectar, Google, Chartboost, 1app, Tresensa, и Cross Install. Идея Звейга состоит в том, чтобы взять опыт адаптации из приложения и превратить его в рекламу, чтобы привлечь новых пользователей. Команда Звейга построила движок мини-игры, типа мини-версии Unity, который позволяет любую игру или приложение воссоздать в небольшой форме внутри рекламы. Причем это не будет игра или приложение целиком, но это будет тот кусочек игры или приложения, который даст максимальное представление о их использовании. Они уже пару месяцев как запустили бета-тестирование, и теперь планируют дальнейшие шаги.

Есть много таких пользователей, которые проходят только туториал и закрывают игру или приложение. Поэтому Звейг добавил этот процесс к рекламе и кликнув по ней пользователь сразу переходит в туториал игры. Помимо всего прочего AppOnboard предлагает и весьма уникальные функции. Компания подала заявку на патент на хронологическую «тепловую карту», которые демонстрирует разработчикам, где пользователь коснулся экрана для Full-Fidelity демо. Это помогает разработчикам понять, как ведут себя пользователи, которые взаимодействуют с рекламой. Настраиваемые движки достигают более высоких результатов производительности, считает Звейг, по сравнению с HTML5 и другими потоковыми решениями. «Что касается рекламы игр, беда в том, у нее иногда совсем мало общего с самой игрой» - говорит Звейг. «Они хорошо подходят для измерения интерактивности, но это не решает проблему, выбора реальных заинтересованных пользователей, которые в самом деле захотят скачать игру.» AppOnboard отслеживает действия пользователя от игры в демо до загрузки. Поэтому технология Full-Fidelity содержит встроенную антибот защиту, чтобы загрузку мог сделать только реальный человек. «Это тот сектор мобильной игровой индустрии, который созрел для перемен» - считает Самит Варма из Troy Capital. «Будучи тесно связанным с игровыми лидерами, такими как Jam City и Scopely, я лично стал свидетелем того, что следует улучшить пользовательский опыт в процессе адаптации. AppOnboard делает это незаметно». Действительно, AppOnboard испытал Full-Fidelity с различными ведущими игровыми компаниями, и результаты были внушительными. В игре Lucktastic, вы можете нажать на «играть и заработать монеты», чтобы увидеть, как работает AppOnboard. Таким образом, вы можете заработать новые фразы keymoji с приложением Keymoji. «Мы очень рады возвращению Джона и хотим его поддержать; Он успешный, мотивированный и опытный предприниматель, мы одобряем то, что он делает для игровой экосистемы» - говорит Пол Хейдон, партнер London Venture Partners. Переведено специально для форума mmgp:



Переведено специально для форума mmgp: https://venturebeat.com/2017/05/10/a...r-mobile-apps/

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