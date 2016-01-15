Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,419 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

AppOnBoard привлек $4 млн. для создания эффективных демок для мобильных приложений

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:14
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 806
Благодарностей: 81
УГ: 1
КП: 0.085
подарки
AppOnBoard привлек $4 млн. для создания эффективных демок для мобильных приложений
AppOnboard привлек $4 млн. на технологию, которая позволяет пользователям испытать выбранное приложение, прежде чем загрузить его из магазина приложений. AppOnboard называет это “ “Full-Fidelity”, то есть полноценной мобильной демо-версией приложений и игр.
Финансирование было предоставлено Troy Capital Partners, London Venture Partners и рядом других инвесторов. Генеральный директор AppOnboard Джонатан Звейг считает, что его компания изобрела интересный способ реализации демо-приложений в противовес неэффективной мобильной рекламе.
Звейг был одним из основателей AdColony, который построил свой бизнес вокруг видеорекламы на смартфонах. Opera купила эту компанию в 2014 году за $350 млн. Звейг сделал для себя перерыв в бизнесе и отправился попутешествовать по миру, а когда вернулся и начал изучать рекламный бизнес. Он сделал вывод, что на рекламу много денег тратится впустую, поскольку она привлекает пользователей, которые не заинтересованы в использовании приложения.
Он заметил, что его племянница, когда играет в игру, чтобы не тратить денег на прохождение уровней, просматривает рекламные ролики. Но в то время пока проигрывается реклама - она уходит, чтобы поделать какие-нибудь дела, а возвращается тогда, когда реклама закончилась. Звейг решил, что если добавить больше интерактива в этот процесс, то можно отсеять пользователей, которые не заинтересованы в скачивании приложения. А те, кто на самом деле выполнит определенные действия окажутся действительно заинтересованными.
“Получается огромный отток пользователей и деньги потраченные впустую. Большинство пользователей даже и не смотрят видео”.
Экономия для приложений может быть больше, чем когда-либо, поскольку доход от мобильных приложений вырос на 40% в 2016 году и разработчики приложений заработали $37 млрд. и это без учета какого-либо дохода от рекламы. Примерно половина от этих средств возвращается в экосистему для завлечения пользователей, или платы за скачивания. AppOnboard стремиться принести большую эффективность, предоставляя user-acquisition инструменты - или новый вид рекламы - который значительно опережает сегодняшние баннеры, встроенную рекламу и видео.
Конкуренты называют технологию “воспроизводимым объявлением”, когда вы можете кликнуть по рекламному объявлению на игру и сразу начать в нее играть. Среди конкурентовстартапа mNectar, Google, Chartboost, 1app, Tresensa, и Cross Install. Идея Звейга состоит в том, чтобы взять опыт адаптации из приложения и превратить его в рекламу, чтобы привлечь новых пользователей.
Команда Звейга построила движок мини-игры, типа мини-версии Unity, который позволяет любую игру или приложение воссоздать в небольшой форме внутри рекламы. Причем это не будет игра или приложение целиком, но это будет тот кусочек игры или приложения, который даст максимальное представление о их использовании. Они уже пару месяцев как запустили бета-тестирование, и теперь планируют дальнейшие шаги.
Есть много таких пользователей, которые проходят только туториал и закрывают игру или приложение. Поэтому Звейг добавил этот процесс к рекламе и кликнув по ней пользователь сразу переходит в туториал игры.
Помимо всего прочего AppOnboard предлагает и весьма уникальные функции. Компания подала заявку на патент на хронологическую «тепловую карту», которые демонстрирует разработчикам, где пользователь коснулся экрана для Full-Fidelity демо. Это помогает разработчикам понять, как ведут себя пользователи, которые взаимодействуют с рекламой.
Настраиваемые движки достигают более высоких результатов производительности, считает Звейг, по сравнению с HTML5 и другими потоковыми решениями.
«Что касается рекламы игр, беда в том, у нее иногда совсем мало общего с самой игрой» - говорит Звейг. «Они хорошо подходят для измерения интерактивности, но это не решает проблему, выбора реальных заинтересованных пользователей, которые в самом деле захотят скачать игру.»
AppOnboard отслеживает действия пользователя от игры в демо до загрузки. Поэтому технология Full-Fidelity содержит встроенную антибот защиту, чтобы загрузку мог сделать только реальный человек.
«Это тот сектор мобильной игровой индустрии, который созрел для перемен» - считает Самит Варма из Troy Capital. «Будучи тесно связанным с игровыми лидерами, такими как Jam City и Scopely, я лично стал свидетелем того, что следует улучшить пользовательский опыт в процессе адаптации. AppOnboard делает это незаметно».
Действительно, AppOnboard испытал Full-Fidelity с различными ведущими игровыми компаниями, и результаты были внушительными. В игре Lucktastic, вы можете нажать на «играть и заработать монеты», чтобы увидеть, как работает AppOnboard. Таким образом, вы можете заработать новые фразы keymoji с приложением Keymoji.
«Мы очень рады возвращению Джона и хотим его поддержать; Он успешный, мотивированный и опытный предприниматель, мы одобряем то, что он делает для игровой экосистемы» - говорит Пол Хейдон, партнер London Venture Partners.
Переведено специально для форума mmgp: https://venturebeat.com/2017/05/10/a...r-mobile-apps/

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
TTLuck2017 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание мобильных приложений и игр duckwithtruck Свой интернет бизнес: общий форум 15 11.02.2017 12:39
Стартап Esub привлек $5 млн в разработку мобильных приложений для строителей OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 8 21.12.2016 22:18
Разработкик мобильных и веб-приложений Monstar Lab привлек $2,5 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 4 13.12.2016 18:46
Разработка мобильных приложений maaaks Программирование 0 29.06.2016 16:14
Продвижение сайтов и мобильных приложений ХмаркаХмарка Поисковая оптимизация 3 15.01.2016 16:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Prosvetlenniy
Bloomberg: развитие альтернативной энергетики обрушат нефть до $10 за баррель!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Компания Bitmain опровергла открытие новой майнинг-фермы
От moskva в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Анна Чернобай
Профицит платежного баланса РФ в январе вырос до $8,6 млрд
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Сергей Горин
В России стартовали продажи OnePlus 3
От Сергей Горин в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар kral85
Похищены данные 10 млн клиентов крупнейшей южнокорейской торговой площадки Interpark
От kral85 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар sertan74
Страхование проекта Netsbanking.com
От sertan74 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
410,419
Тем
469,015
Сообщений
11,584,073

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube