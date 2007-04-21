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Как Варяг стал Пипи-Ся Почему китайский суперавианосец назван именно "Пипи Ся"









Весьма неожиданное в русском переводе название получил новый китайский "суперавианосец" — оно было выбрано в результате общенационального интернет-голосования. Как сообщает гокнонгское издание South China Morning Post,авианосцу дали имя рака-богомола 皮皮虾 (pipixia) — на русский оно транскрибируется как "Пипи Ся". Этот рак, кстати, является известным кулинарным деликатесом в Китае.



SCMP также рассказала, что вариант "Пипи Ся" набрал аж 1,37 млн голосов, а само название "Пипи ся́" прозвучало на пресс-конференции спикера минобороны Китая Яна Юйжина. Тогда военный заявил, что авианосец получит официальное название "после ввода его в эксплуатацию".



Также гонконгская газета сообщила, что в интернет-опросе кроме "Пипи Си" побеждали провокационные названия — "Тайвань" и "Сунь Укун" (именно так звали "царя обезьян" из классического китайского романа.



Напомним, что построенный в КНР из проданного Украиной бывшего советского ТАКР "Варяг" ранее незатейливо назывался "Проект 001А". Кстати, китайские военные очень любят именно цифровые наименования своих танков, самолетов и ракет — например, китайский аналог ПАК ФА Т-50 называется J-20, а танки НОАК описываются как "типы" 96, 99, и так далее.



Журналисты сообщают, что для того, чтобы сменить "блеклое" название "Проект 001А" был запущен онлайн-опрос, в котором пользователи голосовали за ранее внесенные предложения, среди которых был и рак "Пипи Ся"



Пресса также напоминает, что первый китайский авианосец был торжественно спущен на воду в Даляне провинции Ляонин буквально месяц назад. Он стал результатом многолетней достройки бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера — оставшегося после развала СССР на Украине и проданного через коммерческого посредника "за копейки".



По данным источников СМИ в НОАК, корабль будет проходить ряд испытаний — после чего будет принят на вооружение после 2020 года.



"Это не первый случай с названиями. Для китайцев это ничего же такого, как для русских не значит, для них это обычное имя рака. Ну, все равно, что мы бы смеялись над названием "Моллюск",- поделился с Pravda. ru капитан второго ранга Каспийской флотилии в отставке Алексей КОМАРОВ.



"Помню, что в 1983 году был прецендент с переводом названия ракетного катера "Неистовый" в одной из восточных стран. Оказалось, что ближайшим значением, взятым переводчиком было… ну, скажем так, ловелас, бабник, донжуан — только в более грубой, народной форме",- смеясь, добавил он.



"Ну, значит телевизор и пресса будет называть его как-нибудь "Пипи Кса", как было с лапшой "Доширак" — она же вначале называлась "До-сирак". Или именем вьетнамского офицера Кхой, который на самом деле по-другому звучал",- заключил военный. Весьма неожиданное в русском переводе название получил новый китайский "суперавианосец" — оно было выбрано в результате общенационального интернет-голосования. Как сообщает гокнонгское издание South China Morning Post,авианосцу дали имя рака-богомола 皮皮虾 (pipixia) — на русский оно транскрибируется как "Пипи Ся". Этот рак, кстати, является известным кулинарным деликатесом в Китае.SCMP также рассказала, что вариант "Пипи Ся" набрал аж 1,37 млн голосов, а само название "Пипи ся́" прозвучало на пресс-конференции спикера минобороны Китая Яна Юйжина. Тогда военный заявил, что авианосец получит официальное название "после ввода его в эксплуатацию".Также гонконгская газета сообщила, что в интернет-опросе кроме "Пипи Си" побеждали провокационные названия — "Тайвань" и "Сунь Укун" (именно так звали "царя обезьян" из классического китайского романа.Напомним, что построенный в КНР из проданного Украиной бывшего советского ТАКР "Варяг" ранее незатейливо назывался "Проект 001А". Кстати, китайские военные очень любят именно цифровые наименования своих танков, самолетов и ракет — например, китайский аналог ПАК ФА Т-50 называется J-20, а танки НОАК описываются как "типы" 96, 99, и так далее.Журналисты сообщают, что для того, чтобы сменить "блеклое" название "Проект 001А" был запущен онлайн-опрос, в котором пользователи голосовали за ранее внесенные предложения, среди которых был и рак "Пипи Ся"Пресса также напоминает, что первый китайский авианосец был торжественно спущен на воду в Даляне провинции Ляонин буквально месяц назад. Он стал результатом многолетней достройки бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера — оставшегося после развала СССР на Украине и проданного через коммерческого посредника "за копейки".По данным источников СМИ в НОАК, корабль будет проходить ряд испытаний — после чего будет принят на вооружение после 2020 года."Это не первый случай с названиями. Для китайцев это ничего же такого, как для русских не значит, для них это обычное имя рака. Ну, все равно, что мы бы смеялись над названием "Моллюск",- поделился с Pravda. ru капитан второго ранга Каспийской флотилии в отставке Алексей КОМАРОВ."Помню, что в 1983 году был прецендент с переводом названия ракетного катера "Неистовый" в одной из восточных стран. Оказалось, что ближайшим значением, взятым переводчиком было… ну, скажем так, ловелас, бабник, донжуан — только в более грубой, народной форме",- смеясь, добавил он."Ну, значит телевизор и пресса будет называть его как-нибудь "Пипи Кса", как было с лапшой "Доширак" — она же вначале называлась "До-сирак". Или именем вьетнамского офицера Кхой, который на самом деле по-другому звучал",- заключил военный.

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