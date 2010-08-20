Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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stellarchain.io - Lumen (XLM)

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Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 21:09
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,799
Благодарностей: 3,204
УГ: 2
подарки
награды Волшебный горшочек 
stellarchain.io - Lumen (XLM)


Торговый символ: XLM
Год основания: 01.08.2014
Протокол генерации: POW
Основатель: Jed McCaleb
Алгоритм: Transaction fee

Lumens наиболее популярны на финансовой платформе Stellar. На старте распределили первые 50 миллиардов Lumen для привлечения пользователей на платформу.

Зарегистрироваться можно с помощью аккаунта в Facebook.

Получить криптовалюту можно в обменниках, на аукционах и раздачах монет.

Lumen используются на платформе Stellar для покрытия комиссий за денежные переводы

Сайт: stellar.org
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Метки
lumen, lumen coin, lumen майнинг, lumen отзывы, добыча криптовалюты
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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