stellarchain.io - Lumen (XLM)

Торговый символ:
XLM
Год основания:
01.08.2014
Протокол генерации:
POW
Основатель:
Jed McCaleb
Алгоритм:
Transaction fee
Lumens
наиболее популярны на финансовой платформе Stellar. На старте распределили первые 50 миллиардов Lumen для привлечения пользователей на платформу.
Зарегистрироваться можно с помощью аккаунта в Facebook.
Получить криптовалюту можно в обменниках, на аукционах и раздачах монет.
Lumen используются на платформе Stellar для покрытия комиссий за денежные переводы
Сайт: stellar.org
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