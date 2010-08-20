shadowproject.io – ShadowCash (SDC)

Торговый символ:
SDC
Год основания:
18.07.2014
Протокол генерации:
POW/POS
Основатель:
sdcoin
Алгоритм:
Scrypt
Время генерации блока:
60 секунд
ShadowCash
разрабатывалась с целью предоставить полную анонимность пользователям.
Преимущества:
Сайт: ShadowCash
- ShadowCore – первый крипто-браузер, безопасная и анонимная площадка для торговли криптовалютой.
- ShadowSend – полностью автоматизированный процесс отправки и получения монет. Предоставляет безопасные, быстрые и анонимные условия для совершения транзакций.
- ShadowGo – кошельки доступны и на мобильных устройствах под управлением Android и iOS.
- ShadowChat позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями, оставаясь анонимным.
- ShadowMarket представляет собой площадку для предоставления товаров и услуг, которые можно приобрести за ShadowCash и другие криптовалюты.
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