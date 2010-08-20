Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,419 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

shadowproject.io – ShadowCash (SDC)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:44
#1
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,799
Благодарностей: 3,204
УГ: 2
подарки
награды Волшебный горшочек 
shadowproject.io – ShadowCash (SDC)


Торговый символ: SDC
Год основания: 18.07.2014
Протокол генерации: POW/POS
Основатель: sdcoin
Алгоритм: Scrypt
Время генерации блока: 60 секунд

ShadowCash разрабатывалась с целью предоставить полную анонимность пользователям.

Преимущества:
  • ShadowCore – первый крипто-браузер, безопасная и анонимная площадка для торговли криптовалютой.
  • ShadowSend – полностью автоматизированный процесс отправки и получения монет. Предоставляет безопасные, быстрые и анонимные условия для совершения транзакций.
  • ShadowGo – кошельки доступны и на мобильных устройствах под управлением Android и iOS.
  • ShadowChat позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями, оставаясь анонимным.
  • ShadowMarket представляет собой площадку для предоставления товаров и услуг, которые можно приобрести за ShadowCash и другие криптовалюты.

Сайт: ShadowCash
--------------------------------------------------
Что слышали о данной криптовалюте?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Оплаченная реклама: PROFIT-HUNTERS.BIZ: ЛУЧШИЙ ХАЙП ПОРТАЛ В РУНЕТЕ! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ!
Klyck на форуме  
Ответить
Метки
shadowcash, shadowcash инфо, shadowcash криптовалюта, shadowcash майнинг
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Bitnation предлагает ООН помощь в опросах беженцев
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар investor-kz
Как вы относитесь к памм счетам в ставки на спорт?
От investor-kz в разделе «Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар antilacker
hourly-royal.biz - hourly-royal
От antilacker в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Honestt
Trend-Solutions - trend-solutions.biz
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
gold-wm.com
От skyboss в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Investor-M
Nanotehinvest.pro - Nano Teh Invest
От Investor-M в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,419
Тем
469,015
Сообщений
11,584,072

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube