tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 52 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 6,096 Благодарностей: 3,604 УГ: 8 Записей в FX-блоге: 504 Подписок: 41 подарки награды

14 самых странных профессий Вот 14 самых странных профессий, о существовании которых вы даже не догадывались.



Доильщики змей извлекают яд из самых опасных змей в мире, например, из гремучих и кобр. Их яд используется для создания лекарств и противоядий, а стоит он до $1000 за грамм.



Профессиональные подружки невесты в день свадьбы помогают самой невесте и всей ее семье. Джен Гланц, одна из основателей агентства Bridesmaid for Hire, которое предлагает услуги «тайных подружек невесты» и персональных ассистентов, говорит, что их услуги стоят от $300 до $2000 в день.



Через год после трагической гибели Титаника появилась профессия двигателя айсбергов. Международная ледовая служба, которая находится под управлением береговой охраны США, отслеживает местоположение айсбергов и обеспечивает кораблям безопасный маршрут. При необходимости айсберг просто отбуксируют подальше.



Профессиональные плакальщики присутствуют на похоронах и скорбят по усопшему. В Англии есть компания Rent A Morner, услуги которой обойдутся в $70 за два часа.



Инструкторы по серфингу для собак — это люди, которым вы платите за то, чтобы они научили кататься на серфе и вас, и вашу собаку. Впрочем, некоторые специализируются исключительно на собаках.



Лицевые тестеры или, как их еще называют, сенсорные ученые используют свои руки как рабочий инструмент, чтобы определять эффективность кремов, пенок для умывания и бритв. Они работают неполный рабочий день, но могут получать до $25 в час.



Профессиональные обниматели получают до $80 в час. Минус такой профессии в том, что эта работа связана с определенными эмоциональными ограничениями, говорит обнимальщица Саманта Хесс из Портленда.



Профессиональный зритель ТВ — это настоящая работа, но выполнять ее не так просто, как может показаться. Согласно Investopedia, профессиональные зрители «обычно просматривают разные программы и новые клипы, чтобы найти фрагменты, которые можно использовать в других передачах или новостях». Там же говорится, что fvthbrfycrbq ntktdtleobq Джимми Киммел искал такого человека еще в 2005 году и предлагал зарплату в $500−600 в неделю.



Художники, работающие с прахом умерших, превратят останки ваших любимых в артефакт памяти вроде украшения или стеклянной скульптуры.



Оценщики запаха изо рта обычно работают на компании, производящие жвачку, освежающие леденцы, зубную пасту и жидкость для полоскания. Они оценивают эффективность этих продуктов и дают обратную связь производителям.



Дегустаторов корма для собак обычно нанимают компании-производители, чтобы протестировать качество своей продукции. Еще они оценивают его пищевую ценность и обычно не едят, а выплевывают корм после пробы.



Определители пола цыплят обычно полагаются на интуицию. Они работают в коммерческих птичьих инкубаторах (чаще всего в Великобритании или Японии), а их зарплата составляет до 60 тыс. долларов в год.



Профессиональные очередники делают то, на что у большинства из нас не хватает терпения: стоят в очереди. Самый активный спрос на их услуги приходится на большие распродажи (например, в Черную пятницу) и дни выхода новых продуктов (например, iPhone). Ставки разнятся, но один профессиональный очередник рассказал, что зарабатывает до $1000 в неделю.



Писать предсказания в печеньках — настоящая работа для настоящих людей. Обычно компании-производители такого печенья нанимают фрилансеров, чтобы те придумывали вдохновляющие и остроумные послания судьбы. По оценкам сайта EHow.com, они зарабатывают до 40 тыс. долларов в год.



материал с insider.pro

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Дополнительные плюшки успешным рефералам



Рейтинг инвестиционных счетов __________________