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Стартап Kreditech привлек €110 млн для своего сервиса доступного кредитования



Поддерживаемый Питером Тилем, Rakuten и IFC немецкий стартап Kreditech, создающий кредитные рейтинги и предоставляющий финансирование людям, которые не имеют кредитных историй, привлек новые инвестиции от одного из своих стратегических партнеров. Принадлежащая Naspers платежная компания PayU, которую многие позиционируют как PayPal для развивающихся рынков (ее бизнес в основном заключается в предоставлении платежных услуг онлайн-продавцам), инвестировала 110 миллионов евро (120 миллионов долларов) в Kreditech.



Компания не раскрыла оценку Kreditech, но из проверенных источников издание TechCrunch выяснило, что она находится в пределах от 300 до 500 миллионов евро. Полученные от PayU инвестиции стартап направит главным образом в свой акционерный капитал, и это позволит Naspers получить контроль над миноритарной долей в Kreditech. С учетом сегодняшнего инвестиционного раунда Kreditech привлек в общей сложности 242 миллиона евро.



Перед этим PayU и Kreditech уже работали вместе, в частности, в Польше, чтобы предоставлять различные варианты финансирования потенциальным покупателям на сайтах, где PayU осуществлял платежи. Как сообщил финансовый директор стартапа Рене Грименс, услуги Kreditech максимально востребованы в странах с небольшим распространением кредитных карт и отсутствием кредитной истории у пользователей.



Данный сервис в Польше выдал в качестве кредитов 10 млн. евро, и теперь запланировано расширить его на еще большее количество рынков, на которых уже работает PayU. В настоящее время компания сотрудничает с более чем 300 000 продавцами на развивающихся рынках Азии, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, на Ближнем Востоке и странах Африки, тем самым, покрывая потенциальную целевую аудиторию в 2,3 миллиарда пользователей.







Это особенно усиливает ее активное развитие в Индии, где Naspers в рамках более крупной инвестиционной стратегии на развивающихся рынках приобрел CitrusPay за 130 миллионов долларов и заключил другие знаковые сделки в сфере электронной коммерции.



Теперь PayU успешно конкурирует с PayTM и другими компаниями за счет своего быстрого развития на рынке электронной коммерции. Предложить больше вариантов финансирования в рамках проведения платежей – это один из способов помочь дифференцировать PayU и сделать его более привлекательным партнером для продавцов. Стоит отметить, что Kreditech недавно открыл свой офис в Индии и в настоящее время нанимает для него сотрудников.



Предоставление покупателям (будь то потребители или предприятия) финансирования для совершения крупных покупок открывает новые возможности для потребителей, и позволяет им рассматривать новые варианты для покупок. Грименс сообщил, что такого рода предложение может удвоить коэффициент конверсии для большинства продавцов на этих рынках.



”Мы рады поддержать лидирующего инновационного онлайн-игрока в сфере потребительского кредитования на быстрорастущих рынках“, – сказал Лоран ле Моал, генеральный директор PayU. ”Благодаря текущим инвестициям мы углубляем наше сотрудничество с ведущей в отрасли управленческой командой Kreditech и помогаем внедрять новаторские методы машинного обучения и технологии искусственного интеллекта на многих быстрорастущих рынках по всему миру, которым требуется лучший доступ к финансовым сервисам. В PayU мы верим в огромный потенциал подобных технологий, которые позволят разблокировать кредитные и финансовые услуги для многих малообеспеченных слоев населения“. Также он добавил, что Naspers с помощью PayU за прошедший год совершила инвестиций на общую сумму в $245 млн.



Как мы уже ранее отмечали, бизнес Kreditech основан на больших объемах данных. Чтобы восполнить недостаток кредитной истории у большинства своих потенциальных клиентов, компания объединяет различные данные из других источников – в целом около 20 000 пунктов данных – для создания финансового профиля, оценки кредитоспособности пользователя и сопутствующих рисков. Данный сервис предоставляет финансы пользователям и устанавливает процентную ставку в соответствии с присутствующими рисками.



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В дальнейшем сервис Kreditech станет крупнейшей платформой данных, которые будут становиться все более сложными и позволят принимать самые оптимальные решения по условиям предоставления и погашения кредитов. Грименс заявил, что со временем компания будет изменять свои условия займов.



”В настоящее время мы движемся к снижению процентных ставок, отказываясь от больших доходов в обмен на более качественный поток клиентов“, – сообщил он. ”В скором времени компания опубликует свои годовые результаты, и, насколько мне известно, прибыль сейчас составляет около 50 миллионов евро“.



Компания также рассматривает и внедрение некоторых дополнительных инструментов. Один из них – кредитные карты, которые также не очень распространены на развивающихся рынках вследствие отсутствия кредитной истории у большинства потребителей.



”Мы всегда открыты для внедрения новых продуктов“, – отметил Грименс. Он сообщил, что Kreditech со временем изменил свою бизнес-модель на более партнерскую, предоставляемую через API в формате «кредитование как услуга», и подобный подход будет также реализован и с карточными услугами.



”Мы протестировали кредитные карты и предоплаченные кредитные карты на основе нашего кредитного скоринга, и данные продукты мы планируем внедрить в ближайшем будущем. Сейчас сервис максимально ориентирован на предоставление прямых кредитов при покупке различных видов товаров“.



В более долгосрочной перспективе данное сотрудничество с PayU может завершиться его полным приобретением. ”Мы обязательно рассмотрим этот вариант“, – комментирует Грименс. ”Многие компании сейчас признают, что не так просто, как считалось ранее, зарабатывать деньги на развивающихся рынках в индустрии кредитования, поэтому мы максимально открыты для расширения наших возможностей. Безусловно, мы рассмотрим и более глубокий вариант дальнейшего сотрудничества с PayU“.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/10/kreditech-payu/



https://text.ru/antiplagiat/59133524f12d4 Поддерживаемый Питером Тилем, Rakuten и IFC немецкий стартап Kreditech, создающий кредитные рейтинги и предоставляющий финансирование людям, которые не имеют кредитных историй, привлек новые инвестиции от одного из своих стратегических партнеров. Принадлежащая Naspers платежная компания PayU, которую многие позиционируют как PayPal для развивающихся рынков (ее бизнес в основном заключается в предоставлении платежных услуг онлайн-продавцам), инвестировала 110 миллионов евро (120 миллионов долларов) в Kreditech.Компания не раскрыла оценку Kreditech, но из проверенных источников издание TechCrunch выяснило, что она находится в пределах от 300 до 500 миллионов евро. Полученные от PayU инвестиции стартап направит главным образом в свой акционерный капитал, и это позволит Naspers получить контроль над миноритарной долей в Kreditech. С учетом сегодняшнего инвестиционного раунда Kreditech привлек в общей сложности 242 миллиона евро.Перед этим PayU и Kreditech уже работали вместе, в частности, в Польше, чтобы предоставлять различные варианты финансирования потенциальным покупателям на сайтах, где PayU осуществлял платежи. Как сообщил финансовый директор стартапа Рене Грименс, услуги Kreditech максимально востребованы в странах с небольшим распространением кредитных карт и отсутствием кредитной истории у пользователей.Данный сервис в Польше выдал в качестве кредитов 10 млн. евро, и теперь запланировано расширить его на еще большее количество рынков, на которых уже работает PayU. В настоящее время компания сотрудничает с более чем 300 000 продавцами на развивающихся рынках Азии, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, на Ближнем Востоке и странах Африки, тем самым, покрывая потенциальную целевую аудиторию в 2,3 миллиарда пользователей.Это особенно усиливает ее активное развитие в Индии, где Naspers в рамках более крупной инвестиционной стратегии на развивающихся рынках приобрел CitrusPay за 130 миллионов долларов и заключил другие знаковые сделки в сфере электронной коммерции.Теперь PayU успешно конкурирует с PayTM и другими компаниями за счет своего быстрого развития на рынке электронной коммерции. Предложить больше вариантов финансирования в рамках проведения платежей – это один из способов помочь дифференцировать PayU и сделать его более привлекательным партнером для продавцов. Стоит отметить, что Kreditech недавно открыл свой офис в Индии и в настоящее время нанимает для него сотрудников.Предоставление покупателям (будь то потребители или предприятия) финансирования для совершения крупных покупок открывает новые возможности для потребителей, и позволяет им рассматривать новые варианты для покупок. Грименс сообщил, что такого рода предложение может удвоить коэффициент конверсии для большинства продавцов на этих рынках.”Мы рады поддержать лидирующего инновационного онлайн-игрока в сфере потребительского кредитования на быстрорастущих рынках“, – сказал Лоран ле Моал, генеральный директор PayU. ”Благодаря текущим инвестициям мы углубляем наше сотрудничество с ведущей в отрасли управленческой командой Kreditech и помогаем внедрять новаторские методы машинного обучения и технологии искусственного интеллекта на многих быстрорастущих рынках по всему миру, которым требуется лучший доступ к финансовым сервисам. В PayU мы верим в огромный потенциал подобных технологий, которые позволят разблокировать кредитные и финансовые услуги для многих малообеспеченных слоев населения“. Также он добавил, что Naspers с помощью PayU за прошедший год совершила инвестиций на общую сумму в $245 млн.Как мы уже ранее отмечали, бизнес Kreditech основан на больших объемах данных. Чтобы восполнить недостаток кредитной истории у большинства своих потенциальных клиентов, компания объединяет различные данные из других источников – в целом около 20 000 пунктов данных – для создания финансового профиля, оценки кредитоспособности пользователя и сопутствующих рисков. Данный сервис предоставляет финансы пользователям и устанавливает процентную ставку в соответствии с присутствующими рисками.В дальнейшем сервис Kreditech станет крупнейшей платформой данных, которые будут становиться все более сложными и позволят принимать самые оптимальные решения по условиям предоставления и погашения кредитов. Грименс заявил, что со временем компания будет изменять свои условия займов.”В настоящее время мы движемся к снижению процентных ставок, отказываясь от больших доходов в обмен на более качественный поток клиентов“, – сообщил он. ”В скором времени компания опубликует свои годовые результаты, и, насколько мне известно, прибыль сейчас составляет около 50 миллионов евро“.Компания также рассматривает и внедрение некоторых дополнительных инструментов. Один из них – кредитные карты, которые также не очень распространены на развивающихся рынках вследствие отсутствия кредитной истории у большинства потребителей.”Мы всегда открыты для внедрения новых продуктов“, – отметил Грименс. Он сообщил, что Kreditech со временем изменил свою бизнес-модель на более партнерскую, предоставляемую через API в формате «кредитование как услуга», и подобный подход будет также реализован и с карточными услугами.”Мы протестировали кредитные карты и предоплаченные кредитные карты на основе нашего кредитного скоринга, и данные продукты мы планируем внедрить в ближайшем будущем. Сейчас сервис максимально ориентирован на предоставление прямых кредитов при покупке различных видов товаров“.В более долгосрочной перспективе данное сотрудничество с PayU может завершиться его полным приобретением. ”Мы обязательно рассмотрим этот вариант“, – комментирует Грименс. ”Многие компании сейчас признают, что не так просто, как считалось ранее, зарабатывать деньги на развивающихся рынках в индустрии кредитования, поэтому мы максимально открыты для расширения наших возможностей. Безусловно, мы рассмотрим и более глубокий вариант дальнейшего сотрудничества с PayU“.

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