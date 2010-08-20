Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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iocoin.io - I/O Coin (IOC)

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Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
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Старый Сегодня, 20:31
#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,799
Благодарностей: 3,204
УГ: 2
подарки
награды Волшебный горшочек 
iocoin.io - I/O Coin (IOC)


Торговый символ: IOC
Год основания: 15.07.2014
Протокол генерации: POW/POS
Основатель: IO Dev Team
Алгоритм: X11
Максимально возможное количество монет: 22 000 000

I/O Coin (монета "Ввод/вывод") – создана в качестве производной Novacoin. Разработчики ставили перед собой цель создать цифровую валюту с быстрым временем проведения транзакций. С их слов, она – чистая Proof-of-Stake 3.0 валюта. Во время фазы proof-of-stake выплачивается двухпроцентная ставка за добытые монеты.

Особенности:
– альтернативный QT кошелек;
– инновационный HTML5 кошелек, разработанный "с нуля";
– сервер имен кошельков IONS;
– многофункциональный Android кошелек;
– выбор названия своих кошельков, вместо автоматически сгенерированных Base58 кодов.

Сайт: iocoin.io
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Последний раз редактировалось Klyck; Сегодня в 20:33.
Klyck на форуме  
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Метки
iocoin, iocoin добыча, iocoin майнинг, iocoin отзывы
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