iocoin.io - I/O Coin (IOC)

Торговый символ:
IOC
Год основания:
15.07.2014
Протокол генерации:
POW/POS
Основатель:
IO Dev Team
Алгоритм:
X11
Максимально возможное количество монет:
22 000 000
I/O Coin
(монета "Ввод/вывод") – создана в качестве производной Novacoin
. Разработчики ставили перед собой цель создать цифровую валюту с быстрым временем проведения транзакций. С их слов, она – чистая Proof-of-Stake 3.0 валюта. Во время фазы proof-of-stake выплачивается двухпроцентная ставка за добытые монеты.
Особенности:
– альтернативный QT кошелек;
– инновационный HTML5 кошелек, разработанный "с нуля";
– сервер имен кошельков IONS;
– многофункциональный Android кошелек;
– выбор названия своих кошельков, вместо автоматически сгенерированных Base58 кодов.
Сайт: iocoin.io
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