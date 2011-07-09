sherlock-cash - sherlock-cash.com

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Я не являюсь администратором проекта.
Тема создана исключительно для ознакомления!!!
Старт проекта 10.05.2017
О проекте:
Цитата:
Sherlock-Cash.com - современный и динамически развивающийся инвестиционный проект,
который позволит Вам открыть свой вклад и получать прибыль.
Многие люди получают крупные суммы, осуществляя сложный и трудоемкий вид своей обычной деятельности, и многие из них даже не догадываются о более лёгких способах заработка, чем рутинная и повседневная работа.
Маркетинг:
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+20 % к вкладу за 3 дня. Начисления каждые 6 часов по 10 % от вклада. +40 % к вкладу за 5 дней. Начисления каждые 3 часа по 3.5 % от вклада. +68 % к вкладу за 7 дней. Начисления каждый час по 1 % от вклада.
Вклады от 100 до 50 000 р.