Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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sherlock-cash - sherlock-cash.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:24
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Регистрация: 22.01.2017
Сообщений: 236
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.000
sherlock-cash - sherlock-cash.com
Я не являюсь администратором проекта.
Тема создана исключительно для ознакомления!!!
Старт проекта 10.05.2017

О проекте:
Цитата:
Sherlock-Cash.com - современный и динамически развивающийся инвестиционный проект,
который позволит Вам открыть свой вклад и получать прибыль.
Многие люди получают крупные суммы, осуществляя сложный и трудоемкий вид своей обычной деятельности, и многие из них даже не догадываются о более лёгких способах заработка, чем рутинная и повседневная работа.
Маркетинг:
Цитата:
+20 % к вкладу за 3 дня. Начисления каждые 6 часов по 10 % от вклада.
+40 % к вкладу за 5 дней. Начисления каждые 3 часа по 3.5 % от вклада.
+68 % к вкладу за 7 дней. Начисления каждый час по 1 % от вклада.
Вклады от 100 до 50 000 р.
Платежные системы/регламент выплат:
Цитата:
Payeer Perfect Money, QIWI
Регламент выплат: инстант
Минимальная выплата: 10 рублей
Реферальная программа:
Цитата:
8% от вклада партнера
Мой вклад:
Цитата:
Сумма платежа 2 000 ₽
Комиссия 0 ₽
Итого 2 000 ₽
ПОДРОБНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Номер транзакции 1494443649877
Номер телефона получателя +79312459724
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
BadCat на форуме  
Старый Сегодня, 20:51
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,188
Благодарностей: 11,037
УГ: 17
КП: 0.032
подарки
Re: sherlock-cash - sherlock-cash.com
все атрибуты успешной млм-ки - дешовый клоуд, бесплатный ссл, "свой" скрипт, диз для слабовидящих дальтоников... ну-с, поглядим

добавлено через 10 минут
еще на кнопочке вверху "автоОризация" - это не очень больно? а то я как-то, знаете, не очень...

добавлено через 40 минут
быстро среагировал, маладэц!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
свежий средник - деп в выплатах!
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:53
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