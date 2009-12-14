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eRelevance привлек $5.1 млн для платформы «недорогого и эффективного» маркетинга

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eRelevance привлек $5.1 млн для платформы «недорогого и эффективного» маркетинга
Стартап eRelevance Corporation, расположенный в городке Остин (штат Техас), привлек $ 5.1 млн инвестиций, закрыв раунд B для своей автоматизированной маркетинговой платформы.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Rally Ventures в сотрудничестве с уже существующими инвесторами Chicago Ventures, Miramar Venture Partners, Martin Investment Holdings, а также Capital Factory, который в основном инвестирует в стартапы, связанные с маркетингом.



Стартап, который за все свое время существования привлек порядка $ 13,7 млн инвестиций, нацелен использовать средства для расширения продаж, для улучшения маркетинга самой платформы и продолжать развивать свой бизнес.

Основанная в июне 2013 года под руководством Боба Фаббио (сейчас генеральный директор) совместно с Тимом Смитом (директор по продуктам), eRelevance является разработчиком автоматизированной маркетинговой платформы для клиентов малого и среднего бизнеса, благодаря которой клиенты могут получить недорогой и эффективный маркетинговый план.



Фишка eRelevance: доступность и отсутствие различного программного обеспечения.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
венчурные инвесторы, маркетинг, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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