counterparty.io - counterparty (XCP)

Торговый символ:
XCP
Год основания:
02.01.2014
Протокол генерации:
Proof-of-Burn
Основатель:
PhantomPhreak
Алгоритм:
Transaction fee
Максимально возможное количество монет:
26 000 000
Counterparty
– децентрализованная пиринговая финансовая платформа с открытым программным обеспечением, работающая с технологией блокчейн и сетью Биткоина. Позволяет:
- создавать ценовые оповещения и виртуальные активы;
- разрабатывать бинарные ставки и контракты на разницу цен;
- выпускать токены;
- выплачивать дивиденды;
- торговать с использованием счетов экскроу.
XCP не добывается путем майнинга. Она создается путем "сжигания Биткоина" – отправкой Биткоина на "тупиковые" адреса, откуда их не вернуть.
В июне 2016 Counterparty внедрила язык программирования "умных контрактов" платформы Ethereum, таким образом сделав Counterparty идеальной криптовалютой.
Сайт: counterparty.io
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