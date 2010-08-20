Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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counterparty.io - counterparty (XCP)

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Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
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Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
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counterparty.io - counterparty (XCP)
Цитата:
Новости криптовалюты


Торговый символ: XCP
Год основания: 02.01.2014
Протокол генерации: Proof-of-Burn
Основатель: PhantomPhreak
Алгоритм: Transaction fee
Максимально возможное количество монет: 26 000 000

Counterparty – децентрализованная пиринговая финансовая платформа с открытым программным обеспечением, работающая с технологией блокчейн и сетью Биткоина. Позволяет:
  • создавать ценовые оповещения и виртуальные активы;
  • разрабатывать бинарные ставки и контракты на разницу цен;
  • выпускать токены;
  • выплачивать дивиденды;
  • торговать с использованием счетов экскроу.
XCP не добывается путем майнинга. Она создается путем "сжигания Биткоина" – отправкой Биткоина на "тупиковые" адреса, откуда их не вернуть.

В июне 2016 Counterparty внедрила язык программирования "умных контрактов" платформы Ethereum, таким образом сделав Counterparty идеальной криптовалютой.

Сайт: counterparty.io
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Метки
counterparty, counterparty coin
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