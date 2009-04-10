|
В Нидерландах испытывают самовосстанавливающиеся дороги
Исследователи из Нидерландов испытывают материалы для дорожного покрытия, способные самовосстанавливаться.
Специалисты Делфтского технического университета работают над асфальтом, который мог бы самовосстанавливаться, когда на дороге появятся выбоины. Учёные добавили в асфальт стальные волокна, чтобы сделать его теплопроводящим. Затем, специальная машина проезжает по дороге, нагревает её и помогает убрать трещины.
Авторы идеи отметили, что буквально процесс нельзя назвать самостоятельным восстановлением асфальта, ведь требуется техника, но способ значительно упрощает ремонт. Новый материал тестируется на 12 дорогах Нидерландов — все они в отличном состоянии. Такой асфальт на 25% дороже, чем обычный, но служит вдвое дольше.
Учёные также попробовали добавить в бетон бактерии, чтобы сделать и его самовосстанавливающимся. Микробы могут жить более 200 лет, они производят карбонат кальция и заполняют им трещины.
материал с pronedra.ru