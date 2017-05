TheGOLDskull Топ Мастер

Пол: Мужской Возраст: 29 Регистрация: 14.04.2007 Сообщений: 68,694 Благодарностей: 3,761 УГ: 5 КП: 0.018 подарки награды

ministrybtc - ministrybtc.com Ministrybtc





Старт 10.05.2017

Я не владелец / не админ проекта.



Легенда (машинный перевод):

Цитата: МИНИСТЕРСТВА BTC LTD является полностью зарегистрированной инвестиционной компанией, базирующейся в Соединенном Королевстве. Наш регистрационный номер 10715657. МИНИСТЕРСТВА BTC LTD постоянно расширяет географию своей деятельность, благодаря отличной маркетинговой стратегии и безубыточности торговли. Компания объединяет несколько успешных прибыльных направлений бизнеса , от мультивалютной торговли на рынке Форекс в торговой деятельности на фондовой бирже, рынке криптовалюта и инвестиции в перспективном FinTech стартапов. Планы :



Цитата: 10% daily for 12 days

$30.00 - $249.00



150% after 5 days

$250.00 - $499.00



175% after 4 days

$500.00 - $749.00



200% after 3 days

$750.00 - $999.00



250% after 2 days

$1000.00 - $10000.00 Принимает : PerfectMoney , Bitcoin ,

Adv cash и Payeer .

Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License

ministrybtc.com - Licensed

Реферальная система : 10%

Минимальный вклад : $30

Выплаты : Ручные

SSL : COMODO CA Limited







Whois Record ( last updated on 2017-05-10 )

Цитата: Domain name: MINISTRYBTC.COM

Registry Domain ID: 2112290694_DOMAIN_COM-VRSN

Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com

Registrar URL: http://www.namecheap.com

Updated Date: 2017-04-19T18:46:45.00Z

Creation Date: 2017-04-08T11:37:55.00Z



Name Server: ns1.ddos-guard.net

Name Server: ns2.ddos-guard.net

Name Server: ns3.ddos-guard.net

Name Server: ns4.ddos-guard.net

Name Server: ns5.ddos-guard.net

Name Server: ns6.ddos-guard.net >>> Ссылка для регистрации <<<



Наш вклад :



05.10.17 17:13 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14743523 from U1825364. Batch: 175720325. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to MINISTRY BTC LTD User gsmonitor. Я не владелец / не админ проекта.Adv: Check GoldCoders' HYIP Manager Licenseministrybtc.com - Licensed: 10%: $30: Ручные: COMODO CA Limited05.10.17 17:13 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14743523 from U1825364. Batch: 175720325. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to MINISTRY BTC LTD User gsmonitor.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

GS Monitor - Лучший ХАЙП монитор с самым высоким рефбеком и страховкой! __________________