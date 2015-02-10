veranika55 Профессионал

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Минфин поддержал программу продовольственной помощи малоимущим



Согласно сведениям Росстата 20 миллионов человек в России находятся за чертой бедности и это количество только увеличивается. Одна из причин такой высокой бедности заключается в том, что в России минимальная заработная плата ниже прожиточного минимума. Во многих регионах России минимальная заработная плата установлена в 7500 рублей, в то время как средний прожиточный минимум составляет около 9000 рублей. Согласно той же самой статистике, 5 миллионов человек в России получают зарплату ниже прожиточного минимума, а ведь у этих людей есть дети и другие иждивенцы.



У 20 миллионов людей в России просто не хватает денег на еду. По этой причине Минфин совместно Минпромторгом занимаются разработкой продовольственной помощи малоимущим гражданам. Скорее всего в эту категорию попадут граждане, находящиеся за чертой бедности, которых согласно статистике больше 20 миллионов по всей России, в то время как в самой России живет 146 миллионов человек. Получается, что каждый седьмой житель России находится за чертой бедности. Поэтому оказание адресной продовольственной помощи будет очень востребовано. Помимо материальной помощи малоимущим данная программа обеспечена помочь российским производителям продуктов питания. Ведь основное условие программы, что помощь будет осуществляться только отечественными продуктами питания.



Так же в программе будет использоваться карта "Мир", что будет способствовать распространению и развитию данной карты по всей территории России. Ежемесячно на платежную карту мир будет зачисляться определенное количество баллов. На баллы можно купить российские продукты питания, кроме алкоголя и табака. Не использованные в течение месяца баллы будут сгорать. Платежную карту мир можно будет пополнять через банкоматы и использовать для оплаты любых товаров в любых магазинах, помимо тех, которые можно купить на баллы. Таким образом, предполагается развитие и распространение российской карты "Мир".



В программе могут принимать участие любые магазины, которые подключается к автоматизированному программному обеспечению, которое будет администрировать специально уполномоченный государством банк. Данная программа также будет обеспечивать покупательский спрос среди малоимущего населения, что в свою очередь будет способствовать развитию экономики и давать новые рабочие места населению.



По подсчетам Министерства финансов и Министерства промышленности и торговли общая стоимость подобной программы, чтобы она заработала на полную мощь, будет оцениваться в 300 миллиардов рублей.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...rov-1001998886



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59133b9204876 Согласно сведениям Росстата 20 миллионов человек в России находятся за чертой бедности и это количество только увеличивается. Одна из причин такой высокой бедности заключается в том, что в России минимальная заработная плата ниже прожиточного минимума. Во многих регионах России минимальная заработная плата установлена в 7500 рублей, в то время как средний прожиточный минимум составляет около 9000 рублей. Согласно той же самой статистике, 5 миллионов человек в России получают зарплату ниже прожиточного минимума, а ведь у этих людей есть дети и другие иждивенцы.У 20 миллионов людей в России просто не хватает денег на еду. По этой причине Минфин совместно Минпромторгом занимаются разработкой продовольственной помощи малоимущим гражданам. Скорее всего в эту категорию попадут граждане, находящиеся за чертой бедности, которых согласно статистике больше 20 миллионов по всей России, в то время как в самой России живет 146 миллионов человек. Получается, что каждый седьмой житель России находится за чертой бедности. Поэтому оказание адресной продовольственной помощи будет очень востребовано. Помимо материальной помощи малоимущим данная программа обеспечена помочь российским производителям продуктов питания. Ведь основное условие программы, что помощь будет осуществляться только отечественными продуктами питания.Так же в программе будет использоваться карта "Мир", что будет способствовать распространению и развитию данной карты по всей территории России. Ежемесячно на платежную карту мир будет зачисляться определенное количество баллов. На баллы можно купить российские продукты питания, кроме алкоголя и табака. Не использованные в течение месяца баллы будут сгорать. Платежную карту мир можно будет пополнять через банкоматы и использовать для оплаты любых товаров в любых магазинах, помимо тех, которые можно купить на баллы. Таким образом, предполагается развитие и распространение российской карты "Мир".В программе могут принимать участие любые магазины, которые подключается к автоматизированному программному обеспечению, которое будет администрировать специально уполномоченный государством банк. Данная программа также будет обеспечивать покупательский спрос среди малоимущего населения, что в свою очередь будет способствовать развитию экономики и давать новые рабочие места населению.По подсчетам Министерства финансов и Министерства промышленности и торговли общая стоимость подобной программы, чтобы она заработала на полную мощь, будет оцениваться в 300 миллиардов рублей.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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