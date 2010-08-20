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polcoin.pl - Polcoin (PLC)

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Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,795
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polcoin.pl - Polcoin (PLC)


Торговый символ: PLC
Год основания: 19.01.2014
Протокол генерации: POW
Основатель: wojenny
Алгоритм: SHA-256
Время генерации блока: 60 секунд (динамичное)
Максимально возможное количество: 210,000,000 Polcoin

Премайн – отсутствует.

Polcoin – первая польская криптовалюта. Основана как клон Биткоина, а сейчас – полноценная и самостоятельная криптомонета.

Команду разработчиков составляют польские разработчики и менеджеры. Согласно их гипотезе, польский злотый может жить в тени евро, так и Polcoin на фоне Биткоина.

Цель создателей – избавить польский народ от гнета государственных и мировых банков.

Сайт: polcoin.pl
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Метки
polcoin, polcoin майнинг, polcoin новости, polcoin отзывы, добыча криптовалюты, криптовалюта
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