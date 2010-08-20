polcoin.pl - Polcoin (PLC)

Торговый символ:
PLC
Год основания:
19.01.2014
Протокол генерации:
POW
Основатель:
wojenny
Алгоритм:
SHA-256
Время генерации блока:
60 секунд (динамичное)
Максимально возможное количество:
210,000,000 Polcoin
Премайн – отсутствует.
Polcoin
– первая польская криптовалюта. Основана как клон Биткоина, а сейчас – полноценная и самостоятельная криптомонета.
Команду разработчиков составляют польские разработчики и менеджеры. Согласно их гипотезе, польский злотый может жить в тени евро, так и Polcoin на фоне Биткоина.
Цель создателей – избавить польский народ от гнета государственных и мировых банков.
Сайт: polcoin.pl
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