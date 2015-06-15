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Китайские Alipay и WeChat пришли на американский рынок мобильных платежей

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Китайские Alipay и WeChat пришли на американский рынок мобильных платежей

Китайские лидеры мобильных платежей в настоящее время сильно наращивают свои усилия в стране, в которой вовсю сейчас используется мобильные платежи "Apple Pay" и речь, конечно, идёт о США. И вот как информирует нас американское издание "The Wall Street Journal" - китайская платежная система "Alipay" только что заключила соглашение о сотрудничестве с американской процессинговой компанией "First Data Corp".

Операторы мобильных платежей "Aplipay" и "WeChat", которые позволяют китайским потребителям платить с помощью своих смартфонов за покупку билетов на поезд, продукты питания, видеофильмы и многое другое, в настоящее время осуществляют расширение своего присутствия в странах Северной Америки, видя здесь большой рынок на волне массовых турпоездок китайцев в эту часть света.

И уже на этой неделе и именно с этой целью китайский провайдер онлайн-платежей "Ant Financial", который управляет "Alipay" и является аффилированной компанией "Alibaba Group Holding Ltd". объявил о заключении сделки с американской компанией по обработке платежей "First Data Corp".

Подписанное соглашение даст возможность более 4 млн китайских потребителей, ежегодно посещающих Северную Америку использовать свои смартфоны в качестве платежных инструментов в 4 млн торгово-сервисных предприятий США, где платежи обрабатываются через системы компании "First Data".

Эта сделка поможет сделать еще шире рамки пилотной программы, которая была запущена между этими двумя компаниями в некоторых магазинах торгующих в розницу в Калифорнии и Нью-Йорке осенью прошлого года и она позволит "Alipay" выступать на таком же игровом поле как и "Apple Pay", платежи по которой сейчас доступны к приему более чем 4,5 млн мест по всей территории США.

"Alipay" и мобильные платежи в Китае стали популярными вариантами для китайских потребителей, когда они были предложены в качестве систем электронных платежей более 10 лет тому назад для совершения покупок в интернет-магазинах "Alibaba", в которых представлены миллионы товаров и услуг.

Между тем, данное событие идёт буквально по пятам альянса китайской телекоммуникационной компании "Tencent Holding Ltd" и американской платформой мобильных платежей из Силиконовой долины под названием "Citcon", которая позволила китайскому платформе мобильных платежей "WeChat Pay" зайти на рынок США. Это партнерство, о котором было объявлено в феврале, специально предназначено для китайских туристов выезжающих за рубеж.

Сервис "WeChat Pay" в настоящее время имеет более 600 миллионов активных пользователей ежемесячно, большинство из которых находятся в Китае.

Хотя "Alipay" и "WeChat Pay" продолжают преобладать на рынке объем которого сейчас оценивается в 38 триллионов юаней (а это почти 5,5 трлн долларов США) в Китае, но тем не менее обе компании стремятся расширить своё присутствие и на международных рынках. В настоящее время "Alipay" принимается в 70 странах, а "WeChat" - в 15 странах и регионах.

Тем временем "Apple Pay" также планирует расширять свою деятельность за рубежом, запуская в Тайване и Ирландии мобильные сервисы на 15 рынках.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5913320995eea
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