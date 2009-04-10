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Демо-конкурс или реал?

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Демо-конкурс или реал?
Слова "форекс" и "бинарные опционы" занимают лидирующие позиции в запросах поисковиков, но статистика такова, что почти все, кто столкнулся с этой нишей начинают терять деньги.

Для тех, кто не хочет терять свои средства, есть масса демо-конкурсов, где можно заработать себе на начальный депозит. Проблема только в том, что конкуренция там просто сумасшедшая. У некоторых брокеров количество участников превышает сотни человек. Понятно, что в такой компании победить чрезвычайно сложно.

Альтернативой тем, кто уже значительно потерял на форексе или только планирует это сделать служат реал-конкурсы. Конкуренция там небольшая, а призы - более значительные. Остается только забрать зарплату жены или взять кредит ( это был сарказм - )... в общем, где-то насобирать необходимую сумму, установить бесплатный советник-грааль (ну вы понимаете - ) и снова - в бой.

Несмотря на мою иронию, я все же советую реал-конкурсы. В далеком 2007 я только на призовых заработал более 10 тысяч долларов. Но минусы все же есть. Если вы будете рубиться за первое место, то все равно риск слиться будет значительно выше, чем на своем консервативном счету.

Лично я считаю участие в демо-конкурсах убийством времени. Если вы в реал-конкурсе будете торговать по своей ТС не особо агрясь, то в длинном конкурсе (многоступенчатом или более месяца) есть высокие шансы обойти своих конкурентов.
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