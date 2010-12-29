Drum13 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 3,673 Благодарностей: 667 УГ: 13 КП: 0.148 подарки

Кто удерживает американские рынки от краха?



В свете того, какие наблюдались движения на американских рынках ценных бумаг, на фоне того, как происходили распродажи акций институциональными инвесторами и покупки спекулянтами ETF, многие трейдеры были уверены в том, что какой-то "таинственный" Центральный Банк в серую пытается удержать цены на слишком рискованные активы, очень агрессивно откупая акции с рынков. И практически все трейдеры уверены в том, что такими движениями занимается не Центральный Банк Японии, хотя он это часто делает, на примере всё того же индекса Nikkei, когда цена превысила 1400 пунктов.







Дело в том, что Центральный Банк Японии если и проводит валютные интервенции, то не выходит за границы собственного рыка, выкупая ценные бумаги японских корпораций, входящих в индексы ценных бумаг Nikkei 225 или Topix.



Ситуация несколько прояснилась в прошлую пятницу, когда Национальный Банк Швейцарии выдал для общественности свой финансовый отчёт по форме 13-F. Как оказалось, именно этот банк и осуществлял масштабные интервенции на американском фондовом рынке, увеличив объём портфеля ценных бумаг корпораций США до 80,4 млрд долларов, что на 17 млрд больше, чем в последнем квартале прошлого года. И такие масштабные инвестиции ЦБ Швейцарии впервые показали столь рекордные значения.







И хотя на рынках уже давно ходили слухи об обоснованности таких интервенций со стороны ЦБ мира, никто всерьёз не воспринимал такие новости, называя трейдеров паникёрами, которым пора одевать на голову шапочки из фольги, инвесторы отмечают одну деталь. В отличие от Центрального Банка Японии, который занимается искажением фондовых рынков на локальном участке, швейцарский Центральный Банк сейчас печатает деньги из воздуха, как и многие другие Центральные Банки мира. Попутно продавая напечатанные франки за доллар, чтобы ослабить свою национальную валюту. После чего полученная валюта направляется в США, что искажает рыночные цены на фондовом рынке непосредственно в США.



Вряд ли сейчас кто-то станет подробно разбираться в данном вопросе, когда рынок США продолжает расти. Но все имеющие голову инвесторы будут с интересом наблюдать расследование Конгресса США, после того как фондовые рынку рухнут. Именно в тот момент политики начнут искать "козла отпущения" среди финансистов. Именно тогда общественность с удивлением обнаружит, что именно Центральные Банки мира, а не инвесторы, являются настоящими виновниками надувания самого большого пузыря активов в мире за всю историю, так как напрямую откупали акции.



Если интересно, то из отчёта 13F известно, в какие именно американские компании инвестировал Центральный Банк Швейцарии.







И хотя инвесторы не уверены в том, что Уоррен Баффет наращивал свои позиции в два раза по акциям компании Apple, опираясь на такие отчёты, из-за чего он вошёл в пятёрку крупнейших инвесторов технологического гиганта, но всей этой информации теперь достаточно, чтобы понимать, по какой причине Nasdaq показывает рекорд за рекордом и не желает разворачиваться обратно.







Диаграмма выше теперь показывает, по какой причине инвестиционный банк Goldman показывает бычий настрой по Nasdaq 100. О каких можно говорить рисках, если Центральный Банк Швейцарии печатает из воздуха деньги, и тратит их на ценные бумаги американского фондового рынка?



Специально для mmgp.ru В свете того, какие наблюдались движения на американских рынках ценных бумаг, на фоне того, как происходили распродажи акций институциональными инвесторами и покупки спекулянтами ETF, многие трейдеры были уверены в том, что какой-то "таинственный" Центральный Банк в серую пытается удержать цены на слишком рискованные активы, очень агрессивно откупая акции с рынков. И практически все трейдеры уверены в том, что такими движениями занимается не Центральный Банк Японии, хотя он это часто делает, на примере всё того же индекса Nikkei, когда цена превысила 1400 пунктов.Дело в том, что Центральный Банк Японии если и проводит валютные интервенции, то не выходит за границы собственного рыка, выкупая ценные бумаги японских корпораций, входящих в индексы ценных бумаг Nikkei 225 или Topix.Ситуация несколько прояснилась в прошлую пятницу, когда Национальный Банк Швейцарии выдал для общественности свой финансовый отчёт по форме 13-F. Как оказалось, именно этот банк и осуществлял масштабные интервенции на американском фондовом рынке, увеличив объём портфеля ценных бумаг корпораций США до 80,4 млрд долларов, что на 17 млрд больше, чем в последнем квартале прошлого года. И такие масштабные инвестиции ЦБ Швейцарии впервые показали столь рекордные значения.И хотя на рынках уже давно ходили слухи об обоснованности таких интервенций со стороны ЦБ мира, никто всерьёз не воспринимал такие новости, называя трейдеров паникёрами, которым пора одевать на голову шапочки из фольги, инвесторы отмечают одну деталь. В отличие от Центрального Банка Японии, который занимается искажением фондовых рынков на локальном участке, швейцарский Центральный Банк сейчас печатает деньги из воздуха, как и многие другие Центральные Банки мира. Попутно продавая напечатанные франки за доллар, чтобы ослабить свою национальную валюту. После чего полученная валюта направляется в США, что искажает рыночные цены на фондовом рынке непосредственно в США.Вряд ли сейчас кто-то станет подробно разбираться в данном вопросе, когда рынок США продолжает расти. Но все имеющие голову инвесторы будут с интересом наблюдать расследование Конгресса США, после того как фондовые рынку рухнут. Именно в тот момент политики начнут искать "козла отпущения" среди финансистов. Именно тогда общественность с удивлением обнаружит, что именно Центральные Банки мира, а не инвесторы, являются настоящими виновниками надувания самого большого пузыря активов в мире за всю историю, так как напрямую откупали акции.Если интересно, то из отчёта 13F известно, в какие именно американские компании инвестировал Центральный Банк Швейцарии.И хотя инвесторы не уверены в том, что Уоррен Баффет наращивал свои позиции в два раза по акциям компании Apple, опираясь на такие отчёты, из-за чего он вошёл в пятёрку крупнейших инвесторов технологического гиганта, но всей этой информации теперь достаточно, чтобы понимать, по какой причине Nasdaq показывает рекорд за рекордом и не желает разворачиваться обратно.Диаграмма выше теперь показывает, по какой причине инвестиционный банк Goldman показывает бычий настрой по Nasdaq 100. О каких можно говорить рисках, если Центральный Банк Швейцарии печатает из воздуха деньги, и тратит их на ценные бумаги американского фондового рынка?

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