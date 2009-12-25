Против биржи Poloniex может быть подан коллективный иск

Ведущая криптовалютная биржа Poloniex в очередной раз за последние несколько дней оказалась в центре внимания, на этот раз в связи с возможным коллективным иском, который может быть подан против нее группой «обманутых вкладчиков». Об этом пишет CryptoCoinsNews.
По информации издания, о своем намерении организовать коллективный иск завил один из трейдеров, обвиняющий Poloniex в возможном инсайдерском трейдинге и недостаточной устойчивости серверов, из-за которой сайт биржи оказывается недоступным.
С этой целью был создан специальный сайт poloniexlawsuit.com, однако в настоящий момент после перехода по указанной ссылке
происходит редирект на сайт самой биржи Poloniex. Как пишет CryptoCoinsNews, персональные данные администратора ресурса скрыты сервисом WhoIsGuard.
ForkLog предпринял дальнейшие попытки выяснить происхождение сайта: в кэше Google ресурс найден не был, однако WayBackMachine выдал положительный результат
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Таким образом, видно, что упомянутый сайт действительно был создан, однако по пока неизвестным причинам пробыл онлайн достаточно короткое время.
«Мы организуем возможный массовый судебный иск против Poloniex в связи с отказом их серверов и вероятным инсайдерским трейдингом. Если вы потеряли деньги или понесли другой ущерб, введите свою информацию. Мы находимся в процессе поиска юридической фирмы, которая займется нашим делом», — говорится на сайте.
Сам создатель сайта, как утверждается ниже, потерял на Poloniex $250 000, после чего посчитал необходимым предпринять активные действия против биржи.
Напомним, Poloniex ушла на несколько часов офлайн в ночь с воскресенья на понедельник, так и не предоставив объяснений. А уже на следующий день, 9 мая, платформа, как утверждается, подверглась DDos-атаке.
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