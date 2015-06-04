Стало известно какие купюры подделывали чаще остальных при бывшей главе НБУ

Какие поддельные купюры изымал НБУ чаще всего при правлении Гонтаревой
Согласно данным Национального Банка Украины подделки встречаются чаще остальных в номинале 500 гривен. За прошлый год с каждого принятого миллиона купюр находилось около 3 поддельных. Купюры были разных номиналов. По статистике НБУ чаще всего среди фальшивых купюр попадалась банкнота в 500 грн - 38,4 процента. На втором месте по количеству подделок купюра в 50 гривен. Ее доля среди всех подделок - 25, 9 процента. Каждая пятая фальшивая купюра была номинала в 100 гривен (20,5 процентов), а почти каждая 10 купюра-подделка с номиналом в 200 гривен. (9,2 процента).
Меньше подделывают банкноту в 20 гривен. Таких подделок оказалось лишь 5 процентов. Остальные же практически не подделывают, ведь купюры в 10, 5, 2 и 1 гривну в качестве поддельных обнаружили всего у 0,5 процента. Самая редкой фальшивой банкнотой является - двухгривневая купюра. Такую подделку можно встретить всего 1 на 1000.
За прошлый год зафиксировано в оборотных средствах банкнот в размере 2 млн 767 миллионов штук. Из этого количества изъято 7 тысяч 750 подделок. По мнению специалистов, подделки чаще всего изготавливались с помощью обычных принтеров.
Была информация, что Глава НБУ Валерия Гонтарева продолжит правление до осень этого года, однако уже завтра в должность И.О. может вступить Яков Смолий
, а далее пойдет процедура через ВР Украины о увольнении и назначении нового главы НБУ. До тех пор В. Гонтарева будет находится в отпуске.
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Специально для mmgp.ru