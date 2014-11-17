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Dell Technologies запускает венчурное подразделение

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Dell Technologies запускает венчурное подразделение

Dell Technologies (NYSE: DVMT) наконец заявила о том, что запустила собственную венчурную компанию. На самом деле, Dell Technologies Capital была создана несколько лет назад и была активным инвестором на ранних стадиях финансирования в более чем 70 стартапах, помогая учредителям и их командам разрабатывать инновационные технологические решения и выводить их на рынок.

Команда, занимающаяся венчурными инвестициями, ежегодно инвестирует около 100 миллионов долларов в перспективных разработчиков и стартапы, имеющие своей целью предоставить клиентам инновационные технологии. Основное внимание уделяется новым технологиям, которые имеют отношение к области работы компании Dell и ее группе предприятий (например Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream и VMware). Примерами таковых областей являются: хранилища данных, сетевое программное обеспечение, управление, безопасность, машинное обучение и искусственный интеллект, обработка больших массивов данных и аналитика, облачные технологии, интернет вещей, DevOps-технологии.

Под руководством Скотта Дарлинга, выполняющего обязанности президента компании, Dell Technologies Capital предоставляет компаниям технический опыт, которые есть у членов совета директоров, возможность роста, используя каналы, связи и способы выхода на рынок всего семейства компаний Dell. Кроме того, обеспечивается доступ к технологиям, инвесторам и возможность общения с руководителями компании.

Команда Dell Technologies Capital включает в себя:

- Скотт Дарлинг (президент);
- Раман Ханна, Даниэль Доктер и Дипак Дживан Кумар (управляющие директора);
- Крейтон Хикс, Партнер и Русс Барк (маркетинг);
- Скотт Беван (бизнес-стратегии и операции в Пало-Альто);
- Грегг Адкин (управляющий директор в Бостоне);
- Яир Снир (управляющий директор) и Алон Вайнберг (директор в Израиле).

Среди портфельных компаний можно отметить Quali, Otonomo, Primary Data, Twistlock, Upthere, Wavefront и Zscaler.

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