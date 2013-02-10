Drum13 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 3,671 Благодарностей: 665 УГ: 13 КП: 0.148 подарки

Солнечные панели Илона Маска больше никому не нужны



На фоне победных сообщений о том, каков предпринимательский гений Илона Маска вообще, и о том, как прибыльны инвестиции в "зелёную энергетику" в частности, мировая общественность, почему-то пропустила информацию от компании SolarCity, которая насчитывает 15 тыс сотрудников и является подразделением компании Tesla Motors, о том, что за первый квартал текущего года, количество проданных и установленных солнечных панелей сократилось на 40 процентов.







По мнению ряда экспертов, столь прискорбные факты для инвесторов, которые поверили "зелёной мафии", является первым признаком разворота в обратную сторону проектов домашней солнечной электрогенерации. В своих финансовых отчётах, принадлежащая Илону Маску компания Tesla рассказала, что за первые три месяца текущего года, удалось реализовать солнечных панелей на 150 мегаватт солнечной энергии. В прошлом году, в первый квартал, реализовано было 245 МВт.



После публикации таких отчётов, компания Tesla, чтобы дополнительно привлечь инвесторов заявила, что сворачивает производство солнечных панелей, из-за их низкой рентабельности, в пользу увеличения производства по тем проектам, которые будут генерировать прибыльность наперёд. Да, да, уважаемые инвесторы, несите деньги, вам готовят новые инновационные инвестиционные проекты от Илона Маска.



Как оказалось, в США компаниям, которые занимаются установкой солнечных панелей, становится всё сложнее найти новых желающих повесить себе на шею "зелёную" электрогенерацию. А дело в том, что многие штаты в США прекращают программу субсидирования солнечной энергетики, а те потребители, которые уже приобрели панели от компании SolarCity, заявляют, что за всю свою жизнь не смогут окупить их стоимость.



Тэмми Гоад, являющийся вице-президентом по корпоративному развитию калифорнийской компании Valley Energy заявляет, что тенденция популярности солнечных панелей уходит в прошлое. Из-за падения продаж, многим компаниям в отрасли пришлось вовсе покинуть до того прибыльный рынок. Примером может являться крупнейшая и самая успешная по финансовым отчётам компания в США Sungevity, занимающаяся установкой солнечных панелей, которая в итоге объявила о своём банкротстве.



Как вы и сами понимаете, данная новость говорит сама за себя. Субсидии на "зелёную энергетику" правительство США резко сокращает. И желающих поставить солнечные панели и ветряки становится всё меньше. А те, кто установил себе такую электрогенерацию, заявляют, что установили себе её в убыток.



Остаётся задать вопрос, как дальше теперь будет развиваться так называемая "зелёная энергетика", если без дополнительных частных инвестиций и субсидий со стороны государства она оказалась нежизнеспособной? Как теперь идти к светлому будущему?



Специально для mmgp.ru На фоне победных сообщений о том, каков предпринимательский гений Илона Маска вообще, и о том, как прибыльны инвестиции в "зелёную энергетику" в частности, мировая общественность, почему-то пропустила информацию от компании SolarCity, которая насчитывает 15 тыс сотрудников и является подразделением компании Tesla Motors, о том, что за первый квартал текущего года, количество проданных и установленных солнечных панелей сократилось на 40 процентов.По мнению ряда экспертов, столь прискорбные факты для инвесторов, которые поверили "зелёной мафии", является первым признаком разворота в обратную сторону проектов домашней солнечной электрогенерации. В своих финансовых отчётах, принадлежащая Илону Маску компания Tesla рассказала, что за первые три месяца текущего года, удалось реализовать солнечных панелей на 150 мегаватт солнечной энергии. В прошлом году, в первый квартал, реализовано было 245 МВт.После публикации таких отчётов, компания Tesla, чтобы дополнительно привлечь инвесторов заявила, что сворачивает производство солнечных панелей, из-за их низкой рентабельности, в пользу увеличения производства по тем проектам, которые будут генерировать прибыльность наперёд. Да, да, уважаемые инвесторы, несите деньги, вам готовят новые инновационные инвестиционные проекты от Илона Маска.Как оказалось, в США компаниям, которые занимаются установкой солнечных панелей, становится всё сложнее найти новых желающих повесить себе на шею "зелёную" электрогенерацию. А дело в том, что многие штаты в США прекращают программу субсидирования солнечной энергетики, а те потребители, которые уже приобрели панели от компании SolarCity, заявляют, что за всю свою жизнь не смогут окупить их стоимость.Тэмми Гоад, являющийся вице-президентом по корпоративному развитию калифорнийской компании Valley Energy заявляет, что тенденция популярности солнечных панелей уходит в прошлое. Из-за падения продаж, многим компаниям в отрасли пришлось вовсе покинуть до того прибыльный рынок. Примером может являться крупнейшая и самая успешная по финансовым отчётам компания в США Sungevity, занимающаяся установкой солнечных панелей, которая в итоге объявила о своём банкротстве.Как вы и сами понимаете, данная новость говорит сама за себя. Субсидии на "зелёную энергетику" правительство США резко сокращает. И желающих поставить солнечные панели и ветряки становится всё меньше. А те, кто установил себе такую электрогенерацию, заявляют, что установили себе её в убыток.Остаётся задать вопрос, как дальше теперь будет развиваться так называемая "зелёная энергетика", если без дополнительных частных инвестиций и субсидий со стороны государства она оказалась нежизнеспособной? Как теперь идти к светлому будущему?

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