Игра Battlefield 1 привлекла 19 млн. инвесторов и растет быстрее, чем Battlefield 4

В то время как о Первой мировой войне забыли даже сами страны-участницы, Electronic Arts решил сделать ставку именно на эту эпоху времени и не прогадал.
Battlefield 1 - последняя игра военной франшизы, разработчиками которой является DICE, уже привлекла 19 миллионов игроков по данным разработчиков видео игр. Battlefield 1 растет на 50% быстрее, чем это сделала Battlefield 4 за данный период времени, около 6 месяцев, что очень важно для таких крупных игровых компаний, как Electronic Arts, которые делают ставки на узнаваемые игровые торговые марки.
Еще до выхода в свет Battlefield 1 большое количество геймеров заявило, что они хотят видеть игры, основанные на реальных военных событиях прошлого. После нескольких лет господства современных и футуристических сценариев Battlefield и Call of Duty, Electronic Arts и DICE были первыми, кто решил повернуть время вспять и вернуться к прошлому. С Battlefield 1 студия решила вернуться к временам Первой мировой войны и фанаты игры были вознаграждены, покупая игру, DLC и другие цифровые товары.
Рост Battlefield 1 также говорит о том, что некоторые неточности и технические проблемы предыдущих игр франшизы не появились в новой разработке. В Battlefield 4 с момента запуска стрелок имел несколько багов при подключении, что продолжалось несколько месяцев и отпугнуло большое количество поклонников игры.
Electronic Arts также пыталась использовать торговое имя Battlefield для сиквела с подзаголовком Hardline, в котором основными действующими лицами игры были полиция и грабители. Эти игры не имели таких усовершенствованных технологий и сложных сценариев, какие фанаты ожидали от Battlefield. Все это привело к тому, что игроки начали постепенно разочаровываться в крупнейшем игровом бренде Battlefield.
Но теперь, после выхода Battlefield 1, все предыдущие шероховатости и огрехи напрочь забыты фанатами и DICE со своим торговым именем Battlefield сильны, как никогда.
Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
https://venturebeat.com/2017/05/09/b...battlefield-4/
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59131ae3190e5