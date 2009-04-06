Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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township-money.com -Township

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 17:40
#1
Любитель
 
Имя: Profmonitor
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 2,042
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
township-money.com -Township
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

СТАРТ ПРОЕКТА:10.05.17.



Цитата:
Township-money - это экономическая игра в которой каждый может заработать реальные деньги не выходя из дома. Игра была создана очень крепкой и профессиональной командой разработчиков. Рассмотрев все варианты что предлагает сейчас интернет, мы четко просчитали математическое составляющее нашей игры, и смело можем заявить что игра рассчитана на очень долгий срок а это значит одно - Вы все сможете отлично заработать.
Об игре:

В игре есть 8 вариантов построек, купив которые будут приносить вам прибыль от 20 - 55% в месяц.
Каждое здание имеет срок жизни 90 дней, после истечении этого срока здание перестанет приносить доход.
В доход включена основная сумма покупки здания, за счет этого вы получаете за 90 дней - от 60 - 165% прибыли в зависимости от приобретенного вами здания.

Маркетинг:


Вся прибыль идёт сразу на вывод в размере 100%

Бонусы:

20р в подарок!

Реферальная программа:
Ваши рефералы первого уровня будут приносить вам 10% от пополнений и 3% рефералы 2 уровня. Реферальный процент сразу доступен к выводу.

Платежные системы:

Payeer,Perfect Money,Яндекс деньги,VISA и MasterCard(авто)

Наш вклад:



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Старый Сегодня, 17:52
#2
Интересующийся
 
Имя: Anonim
Пол: Мужской
Регистрация: 10.05.2017
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: township-money.com -Township
Классный домен) такой-же "короткий" как и фантазия админа.
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

#не спорь там, где ты не уверен в себе.
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