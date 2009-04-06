township-money.com -Township

Township-money - это экономическая игра в которой каждый может заработать реальные деньги не выходя из дома. Игра была создана очень крепкой и профессиональной командой разработчиков. Рассмотрев все варианты что предлагает сейчас интернет, мы четко просчитали математическое составляющее нашей игры, и смело можем заявить что игра рассчитана на очень долгий срок а это значит одно - Вы все сможете отлично заработать.
Об игре:
В игре есть 8 вариантов построек, купив которые будут приносить вам прибыль от 20 - 55% в месяц.
Каждое здание имеет срок жизни 90 дней, после истечении этого срока здание перестанет приносить доход.
В доход включена основная сумма покупки здания, за счет этого вы получаете за 90 дней - от 60 - 165% прибыли в зависимости от приобретенного вами здания.
Маркетинг:
Вся прибыль идёт сразу на вывод в размере 100%
Бонусы:
20р в подарок!
Реферальная программа:
Ваши рефералы первого уровня будут приносить вам 10% от пополнений и 3% рефералы 2 уровня. Реферальный процент сразу доступен к выводу.
Платежные системы:
Payeer,Perfect Money,Яндекс деньги,VISA и MasterCard(авто)