Стартап Opcity привлек $27 млн. в Серии А финансирования.
Компания Opcity из Остина (штат Техас), которая работает в сфере недвижимости, закрыла Серию А финансирования на сумму $27 млн.
Раунд проходил во главе с Icon Ventures при участии Georgian Partners и Liveoak Venture Partners. В рамках сделки Том Махоуни из Icon Ventures вошелт в состав совета директоров Opcity.
Компания намерена использовать средства для расширения штата сотрудников и распространить присутствие своих риелторов по всей стране.
Компанией руководит генеральный директор и основатель Бен Рубинштейн. Opcity использует собственные данные и прикладную аналитику в работе своей технологической платформы, которая способна среди всего разнообразия запросов по недвижимости выделять зпаросы реальных покупателей и продавцов и в реальном времени отсылать их в агентам по недвижимости без авансовых затрат.
Изначально в 2016 году компания работала с небольшим рынком, но значительно выросла и сегодня сотрудничает с более чем 350 брокерами и 4000 агентов, включая Better Homes & Gardens, Keller Williams, ReMax, Century 21, Berkshire Hathaway Home Services, и независимые брокерские компании.