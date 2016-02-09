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Стартап Opcity привлек $27 млн. в Серии А финансирования.

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Старый Сегодня, 17:38
#1
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Имя: Владимир
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Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
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Стартап Opcity привлек $27 млн. в Серии А финансирования.
Компания Opcity из Остина (штат Техас), которая работает в сфере недвижимости, закрыла Серию А финансирования на сумму $27 млн.
Раунд проходил во главе с Icon Ventures при участии Georgian Partners и Liveoak Venture Partners. В рамках сделки Том Махоуни из Icon Ventures вошелт в состав совета директоров Opcity.
Компания намерена использовать средства для расширения штата сотрудников и распространить присутствие своих риелторов по всей стране.
Компанией руководит генеральный директор и основатель Бен Рубинштейн. Opcity использует собственные данные и прикладную аналитику в работе своей технологической платформы, которая способна среди всего разнообразия запросов по недвижимости выделять зпаросы реальных покупателей и продавцов и в реальном времени отсылать их в агентам по недвижимости без авансовых затрат.
Изначально в 2016 году компания работала с небольшим рынком, но значительно выросла и сегодня сотрудничает с более чем 350 брокерами и 4000 агентов, включая Better Homes & Gardens, Keller Williams, ReMax, Century 21, Berkshire Hathaway Home Services, и независимые брокерские компании.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/opcit...a-funding.html

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