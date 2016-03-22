Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CryptoGain - cryptogain.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 16:52
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 3,501
Благодарностей: 1,728
УГ: 0
КП: 0.086
подарки
CryptoGain - cryptogain.org
Я не админ!
Старт проекта: 10.05.2017.
Тема носит ознакомительный характер!

Цитата:
О проекте (перевод)

Все мы знаем, что биткоин-это игра-чейнджер. Криптовалюты вызвала большой ненасильственной революции в мире никогда не видел. Что было нормально изживает. Что было централизовано сейчас децентрализуется.
Биткоин, в той или иной форме, здесь остаться. Мы хотим продвигать биткоин революцию в популярной культуре. Мы первый удвоитель распространяется ветеран группы предпринимателем. Ориентирована на ускорение цифровой валюты ЭКО-системы. Мы хотим, чтобы это был первый фонд, который фокусируется исключительно на децентрализованных приложений биткойн-протокола. Мы только платформу, чтобы дать возможность присоединиться к нашей системе со всеми и принять участие в этой платформе. Как предприниматели, так и инвесторы начали серьезнее относиться к Биткоину, и сетей, как CryptoGain идеально будет сделать это намного легче присоединиться к нашей платформе. CryptoGain не является официальной фонда, поэтому Биткойны кружил от одного инвестора к другому.


Инвест план:
Вы будете получать платеж каждый час, начиная с момента вашего депозита является активный. Вы можете присоединиться к нашей платформы путем нанесения не менее 0.01 BTC и получать 2% в час на 100 часов.
Выплаты автомат!

Реферальный план: 15%
Хочу предложить своим рефералам рефбек-10% от депа.
Тема по рефбеку: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4538...1#post11020500
Реф. ссылка: https://cryptogain.org/?ref=59130abe57612
Мой депозит 0.03554292 BTC (worth $62.70 USD) https://btc.blockr.io/tx/info/ca683b...4df97ab7da0127
__________________
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Aren на форуме  
Старый Сегодня, 17:17
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 2,886
Благодарностей: 739
УГ: 4
КП: 0.083
подарки
Re: CryptoGain - cryptogain.org
слабенький даблер.
этот админ не дает заработать.
прошлый проект вообще выплат не было, а в позапрошлом страховка от ТС смягчила боль утрат влошенцам )

но может Бог любит троицу и тут админ выдаст "на гора" профит участникам ?!
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Тут будет профит. Игра начинается
ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 17:18
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 359
Благодарностей: 30
УГ: 10
КП: 0.000
Re: CryptoGain - cryptogain.org
Снова даблер
Как правило после 40-50 часов уже не платят.
я однозначно мимо.
Хватит тех двух где я побывал
Всем профита
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BITZINE 0.15% hourly, initial back
laska2006 на форуме  
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