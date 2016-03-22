CryptoGain - cryptogain.org

Все мы знаем, что биткоин-это игра-чейнджер. Криптовалюты вызвала большой ненасильственной революции в мире никогда не видел. Что было нормально изживает. Что было централизовано сейчас децентрализуется.
Биткоин, в той или иной форме, здесь остаться. Мы хотим продвигать биткоин революцию в популярной культуре. Мы первый удвоитель распространяется ветеран группы предпринимателем. Ориентирована на ускорение цифровой валюты ЭКО-системы. Мы хотим, чтобы это был первый фонд, который фокусируется исключительно на децентрализованных приложений биткойн-протокола. Мы только платформу, чтобы дать возможность присоединиться к нашей системе со всеми и принять участие в этой платформе. Как предприниматели, так и инвесторы начали серьезнее относиться к Биткоину, и сетей, как CryptoGain идеально будет сделать это намного легче присоединиться к нашей платформе. CryptoGain не является официальной фонда, поэтому Биткойны кружил от одного инвестора к другому.
Инвест план:
Вы будете получать платеж каждый час, начиная с момента вашего депозита является активный. Вы можете присоединиться к нашей платформы путем нанесения не менее 0.01 BTC и получать 2% в час на 100 часов.
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