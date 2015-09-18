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Пилоты авиакомпании Emirates Airline (ОАЭ) получают в среднем 16 000 долларов США

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Пилоты авиакомпании Emirates Airline (ОАЭ) получают в среднем 16 000 долларов США


Онлайн-издание "Arabian Business" из Объеденных Арабских Эмиратов проинформировало своих читателей о средней зарплате пилотов авиакомпании Эмирейтс Эйрлайн ("Emirates Airline").

Эта авиакомпания является национальным авиаперевозчиком ОАЭ, другими словами принадлежит и управляется государством. Создана в 1985 году, в отличии, например от того же Аэрофлота (тоже - контрольный пакет у государства) история, которого начинается с 1923 года. Соответственно, "Эмирейтс" в те годы начинала очень скромно буквально с 2-х взятых в аренду самолётов. Но с годами загрузка авиапассажирами этой новой в мире авиалинии росла всё больше и больше и безусловно, этому способствовала та высокая деловая активность, которую мы наблюдаем в ОАЭ все последние годы. Вместе загрузкой росла и прибыль этой компании, которую руководство пускало не только на текущие расходы и зарплаты, но в закупку (или лизинг) самых современных в мире авиалайнеров и это говорит о многом, а самое главное о том, что сейчас "Эмирейтс" занимает второю строчку списке самых безопасных авиакомпаний мира.

И сейчас эта авиакомпания не стоит не месте и продолжает развиваться быстрыми темпами, и например, в ней продолжается набор новых пилотов из нескольких стран мира, ведь от опытных кадров напрямую зависит безопасность полётов. И чтобы попасть в этот авиаотряд, то безусловно, надо иметь за плечами большой опыт пилотирования, а также сдать сложные тесты. Но те кто старается и показывает результаты, конечно, начав летать на лайнерах этой авиакомпании ничуть об этом не жалеют.

Источники в самой "Эмирейтс" на днях раскрыли для Arabian Business данные - а сколько же в реальности получают капитаны воздушных судов и вот как оказалось совсем немало. Командир судна А380 или В777 - зарабатывает в месяц в среднем 11 600 долларов в качестве заработной платы и плюс ему полагаются надбавки за те часы, которые он реально проводит в полёте, а это еще более 4000 долл. США чистыми в руки. Окончательный месячный расчёт поэтому "тянет" почти на 16 000 долларов. Согласитесь - это совсем неплохо.

Ну а кроме всего прочего, авиакомпания думает например о жилье пилота и конечно, не скупится на бесплатную аренду достойных квартир, куда приезжий пилот может въехать вместе с семьей. Также компания берёт на себя расходы по оплате обучения детей пилота в школах ОАЭ. Не забывает она и про медицинские страховки и причём для всех членов семьи, ведь действительно - на работе пилот должен думать о только работе. Кроме отличного денежного вознаграждения, пилот каждый год "гуляет" 42-дневный отпуск. При увольнении пилоту в обязательном порядке выдают крупное выходное пособие. Ну и напоследок можно сообщать, что в "Эмирейтс" сейчас занято более 4000 пилотов 100 разных национальностей и заметьте, ни одного недовольного!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59130a34ee692
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