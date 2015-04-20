Ирланские стартапы в сфере технологий привлекли 3 миллиарда евро с 2008 года

Ирландские стартапы в сфере технологий привлекли более 3 миллиардов долларов с момента финансового кризиса 2008 года. В соответствии с публичной отчетностью только за 1 квартал 2017 года стартапы из Ирландии привлекли финансирования на 247 миллионов евро, что на 4% выше, чем было привлечено средств в 1 квартале 2016 года. Тогда стартапы собрали 237 миллионов евро. Для сравнения в 1 квартале кризисного 2008 года стартапы смогли привлечь всего 26.6 миллионов долларов.
В соответствии с отчетом Ирландской Ассоциацией венчерного инвестирования в 1 квартале 2017 года ассоциацией было вложено в стартапы 33 миллиона евро, что составляет 14% от общего объема инвестирования. По сравнению 24,7 миллионами евро в 1 квартале 2016 года и 4,6 миллионами долларов за первые три месяца 2014 года.
“В свете выхода Великобритании из зоны Евросоюза и других неопределенностей, позитивным является то, что инвестиции будут поддерживаться. Особенно активно было инвестирование в 1 квартале прошлого года, когда было инвестировано почти в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2015 года”, - сказал председатель Ирландской Ассоциации венчерного инвестирования Майкл Мерфи.
Однако, он отметил, что будет достаточно сложно сохранить текущий уровень привлечения средств в создание и разработку новых стартапов до конца 2017 года.
“Ирландское сообщество венчурного капитала, продолжает оставаться основным источником финансирования для ирландских малых и средних предприятий в сфере технологий и инноваций, как за счет прямых инвестиций, так и за счет поиска и привлечения международных инвесторов, которые вложили 120 миллионов евро, или 43% от общего объема средств, привлеченных в первом квартале 2017 года”, - сказал господин Мерфи.
Компании в сфере программного обеспечения/ИТ-услуг доминируют в общем объеме привлеченных средств в течение квартала, что составляет 51% от всех привлеченных средств. Различные электронные детали и компоненты также пользуются большим спросом, занимая более 25% от общего объема средств.
Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
http://www.irishtimes.com/business/t...rter-1.3076733
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/591304d95c8de