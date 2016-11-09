Поставщик подводной робототехники стартап Abyss привлек $1 млн

Поставщик подводной робототехники из Университета Сиднея, который утверждает, что это могло бы предотвратить недавний инцидент в Калифорнии, в Оровилле, привлек 1 миллион долларов для своей глобальной экспансии.
Abyss Solutions разработала датчики с высоким разрешением в сочетании с алгоритмами обнаружения повреждений, которые, будучи прикрепленными к водным беспилотным летательным аппаратам, могут обнаружить повреждения инфраструктуры под водой намного раньше, чем это делают инженеры из отдела подводного плавания.
"Впервые владельцы плотин могут получить полное представление о своей плотине под водой"
, - сказал соучредитель Насир Ахсан.
Февральский инцидент с плотиной Оровилль, вынудивший 180 000 калифорнийцев покинуть свои дома, был вызван трещинами водосброса плотины, которые остались необнаруженными с момента последнего ремонта в 2013 году.
"Abyss может выявить сбои в системе водосброса, прежде чем это станет серьезной и дорогостоящей проблемой",
- заявил Ахсан.
Abyss Solutions будет использовать финансирование в размере $1 млн, чтобы нанять больше инженеров. По словам соучредителя Abyss Масуда Накшбанди, технологии компании дают возможность картирования морского дна путем комбинирования визуальных данных и сонарных сигналов.
"Для работы на морском дне нам также необходимо, чтобы наши дистанционно-управляемые подводные аппараты были не управляемыми, а полностью автоматизированными, чтобы они могли уходить и делать свою работу по очень широким областям. Мы инвестируем в это", - сказал он.
Большая часть финансирования Abyss была получена от Follow[the]Seed, глобального фонда венчурного капитала. Небольшой пакет акций принадлежит также Telstra muru-D. Накшбанди заявил, что стартап Abyss на пути к достижению "высоких шестизначных" доходов.
Перевод специально для mmgp.ru