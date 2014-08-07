Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,388 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В России предлагают ввести налог на малодетность

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:55
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,700
Благодарностей: 874
УГ: 20
КП: 0.160
подарки
В России предлагают ввести налог на малодетность


Как сообщает газета "Известия" в России работает Институт демографии, миграции и регионального развития, который недавно подготовил практически полноценный законопроект касающийся статуса многодетных семей. Так вот специалисты этого научного заведения записали в предложенной ими концепции будущего закона пункт обязывающий семьи, в которых есть 1 ребенок или вообще бездетных, платить с определенного времени специальный налог на малодетность. Это если, конечно, у супругов со здоровьем всё в порядке, но детей нет или один.

Документ был полностью подготовлен и уже направлен на рассмотрение президенту РФ. Видимо таким вот способом авторы законопроекта попытаются повысить рождаемость в РФ, которая как известно в последнее время снова начал у нас падать и понятно по каким причинам.

Законопроект уже "оценили" многие эксперты, и за исключением вышеупомянутого пункта, сам по себе он по их мнению не так уж и плох. Как известно, в России, семья, в которой есть 3 и более несовершеннолетних детей считается у нас в качестве многодетной и по последним подсчетам сейчас в стране таких семей в общей сложности почти 1,5 млн. Конечно, многим из них нужно оказывать помощь и государство как может делает это, однако, проблемы демографии этой "помощью" честно говоря решить сложно, ну вот и скорее всего изобретают для этого новые способы решения. Хотя способ вроде как и не новый вовсе. Известно, что в СССР, с 1941 года по конец 1991 года бездетные замужние женщины и бездетные мужчины состоящие в браке платили 6% от получаемой зарплаты государству и получить освобождение от такого налога можно было в основном по медицинским показателям. И конечно, становится очевидно, что и эту идею "содрали" оттуда, ещё из советских времен.

А из своего "нового", то вставили например, разделение многодетных семей на 3 категории: и это, во-первых, малоимущие и они будут состоять на обеспечении государства, во-вторых, так называемые "зажиточные" и государство лишь частично будет их финансировать и в-третьих, "состоятельные". Всё это для того, чтобы сделать меры поддержки максимально адресными. В принципе авторы закона не поскупились на будущие выплаты многодетным семьям и например, предлагают платить семье с 3-4 детьми по 25 000 руб. в месяц, там где будет 5-7 детей, то по 45 000 руб., а начиная от 8-го ребенка и более, то по 100 000 рублей каждый месяц.

А кроме того, еще предлагается оказывать многодетным семья помощь в виде конкретных вещей или услуг, как к примеру, выделение турпутёвок или бесплатная передача тех же музыкальных инструментов в семью и т.д. Труд родителей будет включаться в общий трудовой стаж.

Квартирный вопрос предлагается решать с помощью "городков демографического будущего" - этим решат проблему получения гарантированного государством бесплатного земельного участка, а заодно государство поможет со стройматериалами при строительстве своего дома и с подключением к сетям. И как упомянуто уже выше, законопроект ушел на стол президенту - решение за ним.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5912f0643434a
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В России предлагают ввести семейное банкротство DepecheM Новости в мире финансов и инвестиций 22 27.08.2016 22:35
В российских лесах предлагают ввести "налог на шашлык" Shurupov Новости в мире финансов и инвестиций 45 04.10.2015 18:53
В США предлагают ввести 5-летний мораторий на регулирование Bitcoin Aliaksandre Новости криптовалют 3 08.12.2014 07:01
В России предлагают ввести двухуровневую фильтрацию интернета sum iskorka Новости в мире финансов и инвестиций 11 07.08.2014 17:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет Yaromigus: 2715 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Saprano
WebMoney для розничной торговли... по отпечатку пальца
От Saprano в разделе «WebMoney»
Аватар bizneser
Hubject получила инвестиции от Volkswagen Group для развития платформы eRoaming
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TTLuck2017
Форд инвестирует $1 млрд. в стартап Argo AI
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Mail.ru и письмо с пином от Perfectmoney
От Unknown User в разделе «Perfect Money»
Аватара нет
Создание HYIP проекта под ключ
От GoldScript в разделе «Архив»
.     
Пользователей
410,388
Тем
468,949
Сообщений
11,582,406

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube