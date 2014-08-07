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В России предлагают ввести налог на малодетность



Как сообщает газета "Известия" в России работает Институт демографии, миграции и регионального развития, который недавно подготовил практически полноценный законопроект касающийся статуса многодетных семей. Так вот специалисты этого научного заведения записали в предложенной ими концепции будущего закона пункт обязывающий семьи, в которых есть 1 ребенок или вообще бездетных, платить с определенного времени специальный налог на малодетность. Это если, конечно, у супругов со здоровьем всё в порядке, но детей нет или один.



Документ был полностью подготовлен и уже направлен на рассмотрение президенту РФ. Видимо таким вот способом авторы законопроекта попытаются повысить рождаемость в РФ, которая как известно в последнее время снова начал у нас падать и понятно по каким причинам.



Законопроект уже "оценили" многие эксперты, и за исключением вышеупомянутого пункта, сам по себе он по их мнению не так уж и плох. Как известно, в России, семья, в которой есть 3 и более несовершеннолетних детей считается у нас в качестве многодетной и по последним подсчетам сейчас в стране таких семей в общей сложности почти 1,5 млн. Конечно, многим из них нужно оказывать помощь и государство как может делает это, однако, проблемы демографии этой "помощью" честно говоря решить сложно, ну вот и скорее всего изобретают для этого новые способы решения. Хотя способ вроде как и не новый вовсе. Известно, что в СССР, с 1941 года по конец 1991 года бездетные замужние женщины и бездетные мужчины состоящие в браке платили 6% от получаемой зарплаты государству и получить освобождение от такого налога можно было в основном по медицинским показателям. И конечно, становится очевидно, что и эту идею "содрали" оттуда, ещё из советских времен.



А из своего "нового", то вставили например, разделение многодетных семей на 3 категории: и это, во-первых, малоимущие и они будут состоять на обеспечении государства, во-вторых, так называемые "зажиточные" и государство лишь частично будет их финансировать и в-третьих, "состоятельные". Всё это для того, чтобы сделать меры поддержки максимально адресными. В принципе авторы закона не поскупились на будущие выплаты многодетным семьям и например, предлагают платить семье с 3-4 детьми по 25 000 руб. в месяц, там где будет 5-7 детей, то по 45 000 руб., а начиная от 8-го ребенка и более, то по 100 000 рублей каждый месяц.



А кроме того, еще предлагается оказывать многодетным семья помощь в виде конкретных вещей или услуг, как к примеру, выделение турпутёвок или бесплатная передача тех же музыкальных инструментов в семью и т.д. Труд родителей будет включаться в общий трудовой стаж.



Квартирный вопрос предлагается решать с помощью "городков демографического будущего" - этим решат проблему получения гарантированного государством бесплатного земельного участка, а заодно государство поможет со стройматериалами при строительстве своего дома и с подключением к сетям. И как упомянуто уже выше, законопроект ушел на стол президенту - решение за ним.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5912f0643434a Как сообщает газета "Известия" в России работает Институт демографии, миграции и регионального развития, который недавно подготовил практически полноценный законопроект касающийся статуса многодетных семей. Так вот специалисты этого научного заведения записали в предложенной ими концепции будущего закона пункт обязывающий семьи, в которых есть 1 ребенок или вообще бездетных, платить с определенного времени специальный налог на малодетность. Это если, конечно, у супругов со здоровьем всё в порядке, но детей нет или один.Документ был полностью подготовлен и уже направлен на рассмотрение президенту РФ. Видимо таким вот способом авторы законопроекта попытаются повысить рождаемость в РФ, которая как известно в последнее время снова начал у нас падать и понятно по каким причинам.Законопроект уже "оценили" многие эксперты, и за исключением вышеупомянутого пункта, сам по себе он по их мнению не так уж и плох. Как известно, в России, семья, в которой есть 3 и более несовершеннолетних детей считается у нас в качестве многодетной и по последним подсчетам сейчас в стране таких семей в общей сложности почти 1,5 млн. Конечно, многим из них нужно оказывать помощь и государство как может делает это, однако, проблемы демографии этой "помощью" честно говоря решить сложно, ну вот и скорее всего изобретают для этого новые способы решения. Хотя способ вроде как и не новый вовсе. Известно, что в СССР, с 1941 года по конец 1991 года бездетные замужние женщины и бездетные мужчины состоящие в браке платили 6% от получаемой зарплаты государству и получить освобождение от такого налога можно было в основном по медицинским показателям. И конечно, становится очевидно, что и эту идею "содрали" оттуда, ещё из советских времен.А из своего "нового", то вставили например, разделение многодетных семей на 3 категории: и это, во-первых, малоимущие и они будут состоять на обеспечении государства, во-вторых, так называемые "зажиточные" и государство лишь частично будет их финансировать и в-третьих, "состоятельные". Всё это для того, чтобы сделать меры поддержки максимально адресными. В принципе авторы закона не поскупились на будущие выплаты многодетным семьям и например, предлагают платить семье с 3-4 детьми по 25 000 руб. в месяц, там где будет 5-7 детей, то по 45 000 руб., а начиная от 8-го ребенка и более, то по 100 000 рублей каждый месяц.А кроме того, еще предлагается оказывать многодетным семья помощь в виде конкретных вещей или услуг, как к примеру, выделение турпутёвок или бесплатная передача тех же музыкальных инструментов в семью и т.д. Труд родителей будет включаться в общий трудовой стаж.Квартирный вопрос предлагается решать с помощью "городков демографического будущего" - этим решат проблему получения гарантированного государством бесплатного земельного участка, а заодно государство поможет со стройматериалами при строительстве своего дома и с подключением к сетям. И как упомянуто уже выше, законопроект ушел на стол президенту - решение за ним.Специально для mmgp.ru

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