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Малодетные семьи России могут обложить налогом

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Старый Сегодня, 14:49
#1
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Малодетные семьи России могут обложить налогом
Глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проект федерального закона, предлагающий целый комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей. Об этом пишет в среду, 10 мая, газета «Известия».

«Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность», — говорится в сообщении.

По мнению авторов инициативы, дополнительным налогом должны облагаться бездетные не по медицинским показателям пары, а также семьи с одним ребенком. Вместе с тем размер налога пока не определен.

«Концепция федерального закона «О статусе многодетных семей» разрабатывалась во исполнение указа президента от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ», — сообщил Крупнов. — Документ мы обсуждали с ассоциациями многодетных семей в различных субъектах. Все его поддержали».

В целом документ предполагает ряд мер по поддержке многодетных семей, которых в РФ насчитывается 1,5 млн. В частности предлагается установить ежемесячные финансовые выплаты многодетным семьям, предоставить им турпутевки или абонементы в консерваторию, а также включить деятельность по уходу за детьми в общий трудовой стаж.
Другим направлением поддержки многодетных семей являются предложения по предоставлению многодетным семьям бесплатных участков с коммуникациями, а также предоставление парам права на расселение в передовых по качеству жизни специализированных поселениях.


Источник: regnum.ru
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Aisller на форуме  
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BiziAlen (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:53
#2
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Имя: Aleksandr
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Re: Малодетные семьи России могут обложить налогом
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
По мнению авторов инициативы, дополнительным налогом должны облагаться бездетные не по медицинским показателям пары, а также семьи с одним ребенком. Вместе с тем размер налога пока не определен.

Обязаны рожать налогоплательщиков)
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Старый Сегодня, 14:58
#3
Любитель
 
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Регистрация: 05.11.2016
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УГ: 0
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Re: Малодетные семьи России могут обложить налогом
Рожайте граждане налогоплательщиков и побольше. Одевайте, обувайте, кормите...Платите за детский сад, школу по десятке в месяц (питание и продленка стали платными) - куда деваться если бабушек нет и все в семье работают??? давайте платное образование в нормальных вузах от 200 тысяч в год, потом мальчик должен еще отдать долг родине, отслужив в армии. Только вопрос где на все это деньги брать? Тут одного бы ребенка одеть, накормить и выучить, так нет надо еще второго рожать, чтобы никому из них не дать образования.
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Katarin4ik вне форума  
Старый Сегодня, 15:23
#4
Топ Мастер
 
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Re: Малодетные семьи России могут обложить налогом
Цитата:
Сообщение от Katarin4ik Посмотреть сообщение
Только вопрос где на все это деньги брать? Тут одного бы ребенка одеть, накормить и выучить, так нет надо еще второго рожать, чтобы никому из них не дать образования.
в одном топе возмущаются, что денег нет,в другом те же персонажи,что ТЦ планируют закрывать по воскресеньям, а как же мы без развлечений и игровых автоматов- вас уж не поймешь,есть деньги у народа или нет ?

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Katarin4ik Посмотреть сообщение
Платите за детский сад, школу по десятке в месяц (питание и продленка стали платными) - куда деваться если бабушек нет и все в семье работают???
а где хоть школа по десятке в месяц обходится ?
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Последний раз редактировалось VVT5; Сегодня в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 15:25
#5
Любитель
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 104
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КП: 0.050
Re: Малодетные семьи России могут обложить налогом
Все мудрее и мудрее законопроекты у доброжелателей)
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