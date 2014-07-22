topbirds.ru - TopBirds

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Об игре:
Покупка Птиц
Старт проекта 10.05.2017
Здесь Вы можете приобрести птиц разного вида. Каждый вид птиц приносит разное количество яиц, которые можно потом продать и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество птиц.
Склад яиц
Распределение серебра при продаже: 30% на счет для покупок и 70% на вывод.
Курс продажи яиц: 100 Яиц = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.
Яйца можно собирать когда вам угодно, хоть раз в месяц!
Бонусы:
Зарегистрируйся и получи 10 рублей абсолютно бесплатно!
+10% На первое пополнение!
Реферальная программа:
За каждое пополнение рефералом 1-го уровня:5.00% от суммы пополнения.
За каждое пополнение рефералом 2-го уровня:4.00% от суммы пополнения.
За каждое пополнение рефералом 3-го уровня:3.00% от суммы пополнения.
За каждое пополнение рефералом 4-го уровня:2.00% от суммы пополнения.
За каждое пополнение рефералом 5-го уровня:1.00% от суммы пополнения.
Платежные системы:
Payeer
Мой вклад: