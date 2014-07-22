Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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topbirds.ru - TopBirds

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:47
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,732
Благодарностей: 93
УГ: 6
КП: 0.049
topbirds.ru - TopBirds

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 10.05.2017




Об игре:

Покупка Птиц
Здесь Вы можете приобрести птиц разного вида. Каждый вид птиц приносит разное количество яиц, которые можно потом продать и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество птиц.



Склад яиц
Распределение серебра при продаже: 30% на счет для покупок и 70% на вывод.
Курс продажи яиц: 100 Яиц = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.
Яйца можно собирать когда вам угодно, хоть раз в месяц!

Бонусы:


Зарегистрируйся и получи 10 рублей абсолютно бесплатно!
+10% На первое пополнение!


Реферальная программа:


За каждое пополнение рефералом 1-го уровня:5.00% от суммы пополнения.
За каждое пополнение рефералом 2-го уровня:4.00% от суммы пополнения.
За каждое пополнение рефералом 3-го уровня:3.00% от суммы пополнения.
За каждое пополнение рефералом 4-го уровня:2.00% от суммы пополнения.
За каждое пополнение рефералом 5-го уровня:1.00% от суммы пополнения.


Платежные системы:


Payeer


Мой вклад:


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Старый Сегодня, 15:28
#2
Любитель
 
Имя: Анатолий
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 556
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.000
Re: topbirds.ru - TopBirds
Листинг.Дата операции: 10 Май 2017 14:25
ID операции: 351837074
Тип операции: перевод
Магазин: topbirds.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 504.80 p
Сумма получения: 504.80 p

Описание счета: topbirds.ru - USER Profmonito
Номер счета в магазине: 2
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[Мониторинг:PROFMONITOR-Высокий рефбэк]
Anatoli1977 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:49
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