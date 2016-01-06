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Старт ап InsureStreet по безопасной аренде недвижимости привлек 512 тысяч фунтов

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Старт ап InsureStreet по безопасной аренде недвижимости привлек 512 тысяч фунтов


InsureStreet с штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания является высокотехнологичным стартапом в области страхования, ориентированным на рынок аренды недвижимости. Для своего развития и распространения стартап привлек 512 тысяч фунтов стерлингов.

Среди инвесторов InsureStreet представлены Vin Murria, Charles Burgess, Christopher Raymond McKee, Nick Martin и Catherine Hardiman.

Возглавляет InsureStreet Тахир Фаруки, основатель и генеральный директор. InsureStreet разработала страховую платформу для рынка аренды недвижимости, которая позволяет сдавать жилье в аренду без предоставления обеспечительных денежных депозитов и агентских сборов, как того требует сложившаяся практика рынка.



InsureStreet предоставляет арендатору запатентованную технологию цифрового RentPassport™, который подтверждает его профиль и предоставляет арендатору автоматическую страховку на размер внесенного им залога. Вместо того, чтобы каждый раз оформлять и оплачивать традиционный денежный залог, арендатор вносит единовременный платеж за страховой полис, который действует на все время действия договора об аренде. Платформа предусматривает вознаграждение арендаторов за хорошее поведение за счет снижения страховых взносов. Подобная практика дает возможность сохранить арендаторам до 95% от внесенного залога и очень выгодна как арендаторам, так и арендодателям, так как они благодаря паспорту автоматически могут проанализировать надежность арендатора и в соответствии с полученной информацией определить сумму денежного залога. Цифровые и автоматизированные технологии все больше и больше внедряются в различные отрасли. Арендодателям не надо иметь службу безопасности, чтобы проверять надежность и платежеспособность арендатора. Вся информация будет представлена в паспорте. Паспорт также защищает арендатора от необоснованных действий арендодателя и служит доказательством при различных спорах и конфликтах.

При создании, разработке платформы и предоставлении гарантий стартап взаимодействует с такими страховыми партнерами как HISCOX, Experian, Urban Spaces, Get Living, Quintain (Tipi), Essential Living, Atlas Residential, Walten & Allen и Fifty Thousand Homes.

На данный момент стоимость InsureStreet с ее инвестиционной платформой оценивается в 1.8 миллиона фунтов стерлингов. Компания входит в ассоциацию Accenture FinTech Innovation Lab.

Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
http://www.finsmes.com/2017/05/insur...l-funding.html
http://insurestreet.co/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5912eed223f14
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:53.
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