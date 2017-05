myhyipsnet Профессионал

Bitcoins Air - bitcoinsa.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 10/05/2017



языки: EN / RU / ES / DE



Новый проект: Bitcoins Air







Описание программы

Цитата:

Bitcoins Air — лидер майнинга и трейдинга криптовалют на международных

биржах! За 5 лет работы мы достигли колоссальных результатов и теперь

перед нами стоят новые задачи. Мы приносим высокую и стабильную

прибыль каждому нашему партнеру. Присоединяйтесь к нам

и повышайте свой доход!



+ Информация о компании

Цитата: + Company name: Bitcoins Air LTD

+ Address: 406a Finchley Road, London, United Kingdom, NW2 2HR

+ Phone number: +441748220068 (9:00 AM - 2:00 PM GMT)

+ Email: support@bitcoinsa.com + Инвестиционные планы:

Цитата:

1.4% - 5.5% daily for 20 - 90 days / 29.2% - 50.5% daily for 5 days / 640% after 90 days / 1000% after 100 days







Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, OKPAY, NIXMoney, AdvCash.

* Минимальный депозит: $15 / 100000$

* Реф. программа: 7%-3%-1%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: GREENBAR - COMODO EV SSL

* Выплаты: Manual



+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET



IP Location: - Belize - Belize City - Dancom Ltd



Registrar: ENOM, INC.

Domain: Created on 2013-05-01 - Expires on 2018-05-01 - Updated on 2017-04-03

+ Мой вклад:

Цитата: Date: 10.05.2017 13:40:46 (UTC+3)

Payment date: 10.05.2017 13:41:07 (UTC+3)

Recipient: bitcoinsa.com / bitcoinsa.com [complain]

Comments: Deposit to bitcoinsa.com User MYHYIPSNET

Order ID: WJFG47TKRIZPHIZGKOZ7HUPJVI5NO5L2

Payeer ID: 43261450

Payment system: Payeer

Amount: 201.92 USD



>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения! [CENTER]

