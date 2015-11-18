Remix, меняющая способы организации общественного транспорта, привлекла $10 млн

Remix, компания которая меняет способы организации общественного транспорта во всем мире, сегодня объявила о привлечении финансирования в раунде серии A в размере $10 млн. Sequoia Capital возглавила инвестиционный раунд, а партнер Sequoia Аареф Хилали присоединился к совету директоров Remix. Новые инвестиции позволят компании активно продвигать инновации в продуктах, расширять продажи и маркетинговые усилия и поддерживать текущие планы по расширению своего географического охвата.
Веб-платформа Remix трансформирует процесс принятия решений и планирования в государственном секторе. Многие города по-прежнему полагаются на сочетание разрозненных трудоемких инструментов при принятии решений о транзите, которые затрагивают миллионы людей. С помощью Remix планировщики могут быстро проектировать транзитные маршруты и сразу понимать стоимость и последствия предлагаемых изменений.
Адаптация к меняющимся условиям жизни и мобильности поможет городам стать более пригодными для жизни. Инновационные города готовятся к мультимодальному будущему, которое уравновешивает пешеходов, транзитные и велосипедные средства, ведь они могут быть и автономными. Нужны правильные инструменты для планирования и реагирования, поскольку сообщества меняются и растут.
"Общественный транспорт больше определяет жизнь людей, чем любой другой фактор. Он определяет, какие должности они могут занимать и с какими членами семьи они могут добраться до места. Это определяет свободу, которая у них есть. Но существует разрыв между тем, где находится наш общественный транспорт, и где он должен быть уже сегодня, в результате теряются возможности для городов и сообществ, которым они служат",
- говорит Сэм Хашеми, соучредитель и генеральный директор Remix. "В Remix мы считаем, что технологии могут значительно улучшить общественный транспорт. С помощью нового финансирования мы продолжим инвестировать в создание платформы планирования, которая поможет транзитным агентствам создавать возможности для людей всех уровней доходов жить и работать."
"Мы использовали веб-платформу Remix для анализа нашей нынешней системы и нашли ее абсолютно революционной. Больше нет ничего подобного на транзитном рынке. Эта технология помещает многие инструменты планирования в один пакет, предоставляя полезное и интуитивно понятное решение, которое позволяет планировщикам транзитных перевозок пересматривать развертывание ресурсов на лету",
- сказал Джон Ноучи, заместитель директора Департамента транспортных услуг, города и округа Гонолулу. "До Remix перепроектирование нескольких маршрутов заняло бы несколько недель, теперь это займет несколько дней".
Более 200 городов в более чем 10 странах теперь используют Remix. Компания помогла примерно четверти всех транзитных систем США оптимизировать маршруты, что привело к почти одному миллиарду транзитных поездок в год.
"Remix помогает местным органам власти улучшить качество городской жизни, уменьшая заторы и загрязнение и повышая социальную мобильность", - сказал Аареф Хилали, партнер совета Sequoia и Remix. "За два коротких года мы заметили, что Remix оказал большое влияние на общественный транспорт по всему миру".
О Remix
Remix помогает транспортным агентствам и местным органам власти сделать города более пригодными для жизни, с миссией построить более справедливый мир, расширяя доступ к нему. В более чем 200 городах на четырех континентах команда Remix помогает агентствам сокращать сроки планирования транзита от нескольких месяцев до нескольких дней. Remix привлек в общей сложности $12 млн венчурного финансирования от Sequoia, Y Combinator и SV Angel. Основанная в Сан-Франциско в 2014 году компания на сегодняшний день насчитывает 45 сотрудников.
Перевод специально для mmgp.ru