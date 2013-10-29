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Штат Вермонт: Биткоин может рассматриваться как допустимые инвестиции

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Штат Вермонт: Биткоин может рассматриваться как допустимые инвестиции
Согласно новому закону штата Вермонт, Биткоин может рассматриваться как «допустимые инвестиции» для внебанковских учреждений, которые занимаются переводом денег

В Вермонте был принят новый законопроект, согласно которого вносятся изменение в законодательство штата по поводу учета цифровых валют. Законопроект, был подписан 4 мая, он вносит изменения в правила перевода денег в штате с определением «виртуальные валюты». Впервые он был представлен в феврале, его разрабатывали шесть авторов.

Теперь организациям, занимающимся денежными переводами, также разрешено хранить цифровые валюты в качестве «допустимых инвестиций», но с оговоркой, что это может быть сделано «только в пределах невыполненных обязательств по переводам, полученных лицензиатом в идентичной деноминации виртуальной валюты».

То, что штат будет стремиться усилить правила в отношении цифровых валют и денежных переводов, это неудивительно, учитывая прошлые события.

Отсутствие конкретных правил ранее приводило к неопределенности среди тех, кто действовал в этой серой зоне, включая владельцев Биткоин ATM. В начале 2015 года представители Департамента финансового регулирования штата Вермонт заявили, что в штате не нужно использовать такой подход, как структура BitLicense в Нью-Йорке, которую некоторые раскритиковали как слишком обременительную.

Этот законопроект уже второй по счету в штате Вермонт, который частично сосредоточился на технологии. В прошлом году, в штате был принят закон согласно которой документы, заверенные с помощью блокчейна, будут приниматься в суде в качестве доказательств.

С подписанием этого закон, Вермонт становится последним штатом, который ввел обновления в свои существующие правила учета деловой активности в цифровой валюте. Такие штаты, как Нью-Йорк, Северная Каролина, Вашингтон и Гаваи, среди других, придерживаются законодательного подхода по надзору за этой сферой.

Другие штаты, в том числе и Нью-Гемпшир, рассматривали, к сравнению, дерегулирование аспектов отрасли, особенно независимых брокеров.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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