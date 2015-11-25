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ОАЭ получит $284 миллионов инвестиций от Азербайджана

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ОАЭ получит $284 миллионов инвестиций от Азербайджана


Азербайджана намерен инвестировать в ОАЭ 284 миллиона долларов

Азербайджан выделил 284 млн долларов для поддержки экономического развития ОАЭ. Мустафаев в должности министра экономики Азербайджана встретился с представителем ОАЭ и в процессе общения пришли к решению о выделении инвестиций.

На мероприятии обсуждалось взаимовыгодное сотрудничество ОАЭ и Азербайджана. Главными темами выступили экономические связи стран и продолжение выполнения принятого раннее договора по эконом. развитию и сотрудничеству. Всего по заявлению министра Азербайджана между странами подписано более 40 договоров и открыто представительство торговой промышленной палаты ОАЭ в Азербайджане. К слову для этого провели 6 заседаний по урегулированию всех вопросов в межправкомиссии страны.

ОАЭ же взял обязательство инвестировать в Азербайджан 778,1 миллионов долларов. Партер же со своей стороны суммарно инвестирует в ОАЭ 284,4 млн долларов. Всего из ОАЭ в Азербайджане официально зарегистрировано более 250 компаний. Так же создана комиссия по продвижению азербайджанских товаров в ОАЭ. Будут проводится презентации товаров и наладка экспорта. Сейчас функционируют успешно взаимосвязи стран в области СХ, Энергетики, инвестировании в проекты, в сфере обучения и продаж.


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Метки
бизнес, инвестиции, сотрудничество, экономика
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