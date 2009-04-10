ТС "Мертвый флет"

В неновостные или предпраздничные дни на рынке может наблюдаться пониженная волатильность. Дневные свечи мажоров не превышают 40-50 пунктов.
ТС проста. Находим два сильных уровня и при подходе цены к одному из них открываем сделку против движения. Таймфрейм - от 15 минут, потому что цена может тупо залипнуть на уровне.
Имеем запас для мартина на 2-3 сделки и усредняемся при истощении движения.
Такое же наблюдается в праздничные дни и в спокойные азиатские сессии.
С одним отличием. Здесь может быть вообще дохлая волатильность и весь день (или ночь) цена будет ходить по несколько пунктов в разные стороны.