Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ТС "Мертвый флет"

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Старый Сегодня, 13:30
#1
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ТС "Мертвый флет"
В неновостные или предпраздничные дни на рынке может наблюдаться пониженная волатильность. Дневные свечи мажоров не превышают 40-50 пунктов.
ТС проста. Находим два сильных уровня и при подходе цены к одному из них открываем сделку против движения. Таймфрейм - от 15 минут, потому что цена может тупо залипнуть на уровне.
Имеем запас для мартина на 2-3 сделки и усредняемся при истощении движения.

Такое же наблюдается в праздничные дни и в спокойные азиатские сессии.
С одним отличием. Здесь может быть вообще дохлая волатильность и весь день (или ночь) цена будет ходить по несколько пунктов в разные стороны.
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