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Компания Royole, разрабатывающая гибкие дисплеи, привлекла $58 млн

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Компания Royole, разрабатывающая гибкие дисплеи, привлекла $58 млн

Основанная в Шэньчжэне компания-разработчик гибких дисплеев Royole Corporation заявила, что инвестиционная компания из Пекина согласилась инвестировать $58 млн в раунде финансирования серии D.

Инвестиционная фирма Beijing Zhongtai Chuanghui Equity Investment Fund Management Co., Ltd подписала стратегическое инвестиционное соглашение с Royole. Существует мало публичной информации о фонде Beijing Zhongtai Chuanghui Equity.

Прошлые инвестиции в компанию в ноябре прошлого года составили $74 млн в виде финансирования от Warmsun Holding Group. На сегодняшний день компания оценивается в $3 млрд.


"Партнерство с Zhongtai Chuanghui по случаю пятой годовщины Royole предоставит нам больше ресурсов для наших исследований и разработок, производства и продаж, а также поможет нашему росту в течение следующих пяти лет", - сказал Лю Зийонг, основатель Royole.

Основанная в 2013 году, Royole Corporation разрабатывает гибкие дисплеи толщиной от 0,01 до 0,1 мм, а также прозрачные датчики. Экраны могут применяться для смартфонов, мобильных устройств, компьютеров и телевизоров.

Вырученные средства будут использованы для создания производственной базы в Шэньчжэне, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в конце 2017 года.

Ранее компания также привлекала финансирование в десятки миллионов долларов США от IDG, Shenzhen Capital Group и Shenzhen Green Pine Capital в 2013 году. В 2015 году компания завершила раунд финансирования серии C на сумму $172 млн включая таких инвесторов как CITIC Private Equity, Shenzhen Green Pine Capital Partners и AlphaWealth.








Перевод специально для mmgp.ru
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