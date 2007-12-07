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«Большинство брокеров бинарных опционов хотят украсть ваши деньги»

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«Большинство брокеров бинарных опционов хотят украсть ваши деньги»
Интервью с Дугом Муиром, директором по обеспечению выполнения требований в Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC).

Редакция Finance Magnates побеседовала с Дугом Муиром из Комиссии по ценным бумагам в провинции Британская Колумбия (BCSC), чтобы понять точку зрения регуляторов на ситуацию, сложившуюся в отрасли.

Почему BCSC занимает такую активную позицию?

Как и все остальные регуляторы в Канаде, мы стремимся защитить людей от мошенников, скрывающихся под вывеской бинарных опционов и занимаемся просветительской работой. С этой целью в марте 2017 года был запущен образовательный веб-сайт для инвесторов binaryoptionsfraud.ca.

Мы уверены, что только знания и понимание рисков помогут инвесторам избежать ловушки. Поэтому мы создали специальный проект BeFraudAware и сайт InvestRight.org, где мы регулярно публикуем информацию о случаях мошенничества и пополняем свой черный список брокеров.

Есть ли у брокера бинарных опционов шанс получить лицензию на работу в Британской Колумбии?

Нет, в канадской юрисдикции не выдаются разрешения на торговлю бинарными опционами. Многие веб-сайты, именующие себя брокерами БО – чистой воды мошенники, не заинтересованные в получении лицензии и соблюдении каких бы то ни было требований. Это не настоящие компании, они просто воруют деньги у населения.

Вы думаете, что мошенничество – неотъемлемая черта бинарных опционов, или же любых нерегулируемых брокеров?

В последнее время схема бинарных опционов пользуется большой популярностью у мошенников, позволяя им сделать привлекательный веб-сайт и заманивать инвесторов обещаниями легких денег при помощи агрессивного маркетинга и рекламы. Именно поэтому BCSC постоянно предупреждает канадцев и рекомендует не связываться с бинарными опционами.

Что еще можно сделать, чтобы уберечь клиентов?

Самое главное – знания. Если человек может распознать мошенника, он не отдаст ему свои деньги. BCSC рекомендует инвесторам проверять регистрационный статус человека или компании, которые предлагают им инвестиционные возможности. Отсутствие регистрации – тревожный знак.

С какими трудностями вам приходится сталкиваться в работе?

Мошенничество с ценными бумагами процветает в интернете и в соцсетях. Здесь преступникам ничего не стоит найти своих жертв, поэтому мы занимаемся просветительской работой и собираем информацию о работающих мошеннических схемах сразу из нескольких источников. В-первых, это данные, полученные от инвесторов. Мы призываем всех, кто подозревает, что стал жертвой мошенничества, недобросовестного поведения или незаконной деятельности, немедленно сообщать нам об этом. Во-вторых, мы постоянно отслеживаем реклам бинарных опционов и веб-сайты.

Источник: ru.forexmagnates.com
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