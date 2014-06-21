biznes111 Интересующийся

Пол: Мужской Адрес: Уо́лл-стрит Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 21.06.2014 Сообщений: 43 Благодарностей: 3 УГ: 3 КП: 0.000

Капитализация Apple может превысить $1 трлн







Капитализация Apple превысила во вторник $800 млрд. Акции Apple растут за счет ожиданий, что очередной iPhone, выпуск которого планируется в этом году, поможет компании вновь увеличить продажи.



В ходе торгов стоимость одной акции Apple достигла $153,44, в обращении находятся 5,214 млрд акций. 8 мая на закрытии торгов на бирже NASDAQ стоимость одной акций Apple составила $153,01 за штуку, бумаги компании завершили торги ростом на 2,7%.



Для сравнения: капитализация Alphabet (материнский холдинг Google) на 9 мая составляла $652 млрд, Microsoft- $533,72 млрд, Amazon - почти $452 млрд, Berkshire Hathaway - $407 млрд.



С начала года акции корпорации подорожали на треть и на $300 млрд за последние 12 месяцев. На фоне общего подъема рынка на 20-30% выросли с начала года и бумаги других технологических компаний — Amazon, Facebook, Google. Капитализация Apple перевалила за $700 млрд. немногим более двух лет назад.



Если котировки Apple продолжат рост в том же темпе, до конца года ее капитализация перейдет через планку в $1 трлн, сообщает Reuters. С начала 2017 г. компания подорожала на 33%, с ноябрьских президентских выборов - почти на 50%. На Apple приходится почти 4% индекса S&P 500, суммарная капитализация которого составляет $21,7 трлн. В апреле издание MarketWatch со ссылкой на аналитиков RBC Capital Markets сообщило, что рыночная капитализация Apple в 2017 году может вырасти до $824 млрд.



Аналитик Drexel Hamilton Брайан Уайт полагает, что акции Apple могут подорожать до $202 за бумагу в течение 12 месяцев, если его прогноз сбудется, то капитализация производителя смартфонов превысит $1 трлн, отмечает Bloomberg.



«Ситуация отражает то, насколько мощной является компания, - заявил агентству президент LibertyView Capital Management Рик Меклер. - У Apple ограниченный набор выпускаемой продукции, и при этом она сохраняет лидерство на рынке, что удается немногим, и способна сохранять маржу несмотря на множество конкурентов».



Чистая прибыль Apple во II квартале выросла на 4,9% до $11,03 млрд. Чистая выручка увеличилась на 4,6% до $52,9 млрд, но продажи iPhone снизились на 0,84% с 51,19 млн штук до 50,76 штук. Доход компании за квартал составил $52,9 млрд, или $2,10 на одну акцию. Для сравнения, доход компании за тот же квартал предыдущего года составил $50,6 млрд, или $1,90 на одну акцию. Международные продажи составили 65% от квартального дохода.



Продажи iPhone во II квартале уменьшились на 0,84% с 51,19 млн штук до 50,76 штук. Аналитики, опрошенные FactSet, ждали, что продажи составят 52,27 млн штук. Впрочем, выручка от смартфонов выросла на 1,2%. Консенсус-прогноз на следующий квартал по продажам смартфонов - 42,31 млн штук согласно FactSet.



Продажи iPad сократились на 13% до 8,9 млн штук, компьютеров Mac – выросли на 4% до 4,2 млн штук. В сегменте сервисов выручка компании выросла на 17,3% до $7,04 млрд. Прогноз аналитиков FactSet - $7,06 млрд.



Компания Apple также объявила о том, что совет директоров подписал указ об увеличении объема программы возврата капитала акционерам на $50 млрд в течение четырех предстоящих кварталов. Apple намерена задействовать в общей сложности свыше $300 млрд в рамках расширенной программы до конца марта 2019 г.



Частью обновленной программы, одобренной советом директоров, является увеличенный объем обратного выкупа акций на сумму $210 млрд вместо $175 млрд, анонсированных годом ранее. Компания планирует продолжить погашать обязательства по акциям с ограничениями, у которых подходит срок перехода прав.



Совет директоров утвердил увеличение размера квартальных дивидендов компании на 10,5% и объявил о выплате 18 мая 2017 г. дивидендов в размере $0,63 на акцию всем, кто входил в число акционеров по состоянию на конец операционного дня 15 мая 2017 г.



С момента начала реализации своей программы возврата капитала в августе 2012 г. и по март 2017 г. компания Apple вернула акционерам свыше $211 млрд, включая обратный выкуп акций на сумму $151 млрд.







Источник Впервые в истории компании Apple, рыночная капитализация превысила отметку в $800 млрд, сообщает CNBC.Капитализация Apple превысила во вторник $800 млрд. Акции Apple растут за счет ожиданий, что очередной iPhone, выпуск которого планируется в этом году, поможет компании вновь увеличить продажи.В ходе торгов стоимость одной акции Apple достигла $153,44, в обращении находятся 5,214 млрд акций. 8 мая на закрытии торгов на бирже NASDAQ стоимость одной акций Apple составила $153,01 за штуку, бумаги компании завершили торги ростом на 2,7%.Для сравнения: капитализация Alphabet (материнский холдинг Google) на 9 мая составляла $652 млрд, Microsoft- $533,72 млрд, Amazon - почти $452 млрд, Berkshire Hathaway - $407 млрд.С начала года акции корпорации подорожали на треть и на $300 млрд за последние 12 месяцев. На фоне общего подъема рынка на 20-30% выросли с начала года и бумаги других технологических компаний — Amazon, Facebook, Google. Капитализация Apple перевалила за $700 млрд. немногим более двух лет назад.Если котировки Apple продолжат рост в том же темпе, до конца года ее капитализация перейдет через планку в $1 трлн, сообщает Reuters. С начала 2017 г. компания подорожала на 33%, с ноябрьских президентских выборов - почти на 50%. На Apple приходится почти 4% индекса S&P 500, суммарная капитализация которого составляет $21,7 трлн. В апреле издание MarketWatch со ссылкой на аналитиков RBC Capital Markets сообщило, что рыночная капитализация Apple в 2017 году может вырасти до $824 млрд.Аналитик Drexel Hamilton Брайан Уайт полагает, что акции Apple могут подорожать до $202 за бумагу в течение 12 месяцев, если его прогноз сбудется, то капитализация производителя смартфонов превысит $1 трлн, отмечает Bloomberg.«Ситуация отражает то, насколько мощной является компания, - заявил агентству президент LibertyView Capital Management Рик Меклер. - У Apple ограниченный набор выпускаемой продукции, и при этом она сохраняет лидерство на рынке, что удается немногим, и способна сохранять маржу несмотря на множество конкурентов».Чистая прибыль Apple во II квартале выросла на 4,9% до $11,03 млрд. Чистая выручка увеличилась на 4,6% до $52,9 млрд, но продажи iPhone снизились на 0,84% с 51,19 млн штук до 50,76 штук. Доход компании за квартал составил $52,9 млрд, или $2,10 на одну акцию. Для сравнения, доход компании за тот же квартал предыдущего года составил $50,6 млрд, или $1,90 на одну акцию. Международные продажи составили 65% от квартального дохода.Продажи iPhone во II квартале уменьшились на 0,84% с 51,19 млн штук до 50,76 штук. Аналитики, опрошенные FactSet, ждали, что продажи составят 52,27 млн штук. Впрочем, выручка от смартфонов выросла на 1,2%. Консенсус-прогноз на следующий квартал по продажам смартфонов - 42,31 млн штук согласно FactSet.Продажи iPad сократились на 13% до 8,9 млн штук, компьютеров Mac – выросли на 4% до 4,2 млн штук. В сегменте сервисов выручка компании выросла на 17,3% до $7,04 млрд. Прогноз аналитиков FactSet - $7,06 млрд.Компания Apple также объявила о том, что совет директоров подписал указ об увеличении объема программы возврата капитала акционерам на $50 млрд в течение четырех предстоящих кварталов. Apple намерена задействовать в общей сложности свыше $300 млрд в рамках расширенной программы до конца марта 2019 г.Частью обновленной программы, одобренной советом директоров, является увеличенный объем обратного выкупа акций на сумму $210 млрд вместо $175 млрд, анонсированных годом ранее. Компания планирует продолжить погашать обязательства по акциям с ограничениями, у которых подходит срок перехода прав.Совет директоров утвердил увеличение размера квартальных дивидендов компании на 10,5% и объявил о выплате 18 мая 2017 г. дивидендов в размере $0,63 на акцию всем, кто входил в число акционеров по состоянию на конец операционного дня 15 мая 2017 г.С момента начала реализации своей программы возврата капитала в августе 2012 г. и по март 2017 г. компания Apple вернула акционерам свыше $211 млрд, включая обратный выкуп акций на сумму $151 млрд.

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