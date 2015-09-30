Самые многообещающие стартапы апреля по версии каталога проектов Betalist
В подборке — альтернатива «Календарю» Google, сервис для приёма посылок при отсутствии пользователя и аналитические платформы.
Test4startup
Сервис позволяет изучить сферу, в которой предприниматель намерен развивать бизнес. Для этого лишь необходимо описать свою идею. На сайте проекта говорится, что исследование проводится с помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта и занимает всего семь секунд.
UnderstandBetter
Аналитическая онлайн-платформа для оценки положения дел в компании с помощью искусственного интеллекта. Периодически сервис проводит опросы среди сотрудников, по итогам которых руководители или HR-специалисты получают аналитические отчёты по таким параметрам, как вовлечённость персонала.
TeamCal
Сервис позволяет объединить разные календари из Google в одном окне с горизонтальным видом вместо вертикального, а затем планировать расписание без необходимости переключаться между разными календарями и другими инструментами. Редактирование доступно всем подключенным участникам команды.
TeamCal полностью синхронизирован с «Календарём» Google. Кроме того, с помощью сервиса можно добавить расписание на сайт или выгрузить в виде PDF-файла.
SaaS Onboarding
Бесплатная серия видеороликов, авторы которых анализируют, как крупные SaaS-компании работают со своими посетителями, «превращая их из незнакомцев в лояльных клиентов».
TimeHero
Планировщик задач, который объединяет все планы и события пользователя в один календарь и автоматически корректирует его расписание по мере изменения ситуации. Сервис также можно использовать для совместной работы с задачами и файлами.
MakersFeed
Инструмент для создания единой ленты публикаций из сообществ в социальных сетях, которые ведёт пользователь. Сервис позволяет разместить ленту на собственном сайте. Пользователь может настроить дизайн ленты и управлять отображаемым контентом.
TrackYourPosition
Приложение предназначено для отслеживания в поисковых запросах упоминаний конкурентов. Сервис сканирует запросы по ключевым словам и составляет топ-100 самых популярных сайтов. Также можно следить за позицией своего сайта в поисковой выдаче.
Hundred5
Рекрутинговая платформа для отбора кандидатов без рассмотрения многочисленных резюме — с помощью тестов. Система оценивает ответы соискателей, анализирует результаты и выбирает лучших исполнителей.
Postello (Parcel Case)
«Умное» устройство для приёма и хранения посылок в случае отсутствия пользователя дома — курьер может оставить её в специальном шкафчике, который можно открыть только с помощью штрих-кода на посылке или специального ключа. При поступлении новых посылок система уведомляет пользователя через приложение или электронную почту.
Yalla Genie
Сервис для создания чатботов для мессенджеров WhatsApp и Viber со встроенной системой CRM ( управления взаимоотношениями с клиентами)
источник - vc.ru