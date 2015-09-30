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Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
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Самые многообещающие стартапы апреля по версии каталога проектов Betalist
Самые многообещающие стартапы апреля по версии каталога проектов Betalist

В подборке — альтернатива «Календарю» Google, сервис для приёма посылок при отсутствии пользователя и аналитические платформы.

Test4startup

Сервис позволяет изучить сферу, в которой предприниматель намерен развивать бизнес. Для этого лишь необходимо описать свою идею. На сайте проекта говорится, что исследование проводится с помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта и занимает всего семь секунд.


UnderstandBetter

Аналитическая онлайн-платформа для оценки положения дел в компании с помощью искусственного интеллекта. Периодически сервис проводит опросы среди сотрудников, по итогам которых руководители или HR-специалисты получают аналитические отчёты по таким параметрам, как вовлечённость персонала.


TeamCal

Сервис позволяет объединить разные календари из Google в одном окне с горизонтальным видом вместо вертикального, а затем планировать расписание без необходимости переключаться между разными календарями и другими инструментами. Редактирование доступно всем подключенным участникам команды.

TeamCal полностью синхронизирован с «Календарём» Google. Кроме того, с помощью сервиса можно добавить расписание на сайт или выгрузить в виде PDF-файла.


SaaS Onboarding

Бесплатная серия видеороликов, авторы которых анализируют, как крупные SaaS-компании работают со своими посетителями, «превращая их из незнакомцев в лояльных клиентов».

TimeHero

Планировщик задач, который объединяет все планы и события пользователя в один календарь и автоматически корректирует его расписание по мере изменения ситуации. Сервис также можно использовать для совместной работы с задачами и файлами.


MakersFeed

Инструмент для создания единой ленты публикаций из сообществ в социальных сетях, которые ведёт пользователь. Сервис позволяет разместить ленту на собственном сайте. Пользователь может настроить дизайн ленты и управлять отображаемым контентом.


TrackYourPosition

Приложение предназначено для отслеживания в поисковых запросах упоминаний конкурентов. Сервис сканирует запросы по ключевым словам и составляет топ-100 самых популярных сайтов. Также можно следить за позицией своего сайта в поисковой выдаче.


Hundred5

Рекрутинговая платформа для отбора кандидатов без рассмотрения многочисленных резюме — с помощью тестов. Система оценивает ответы соискателей, анализирует результаты и выбирает лучших исполнителей.


Postello (Parcel Case)

«Умное» устройство для приёма и хранения посылок в случае отсутствия пользователя дома — курьер может оставить её в специальном шкафчике, который можно открыть только с помощью штрих-кода на посылке или специального ключа. При поступлении новых посылок система уведомляет пользователя через приложение или электронную почту.

Yalla Genie

Сервис для создания чатботов для мессенджеров WhatsApp и Viber со встроенной системой CRM ( управления взаимоотношениями с клиентами)


источник - vc.ru
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