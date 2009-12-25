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В Чехии можно приобрести подержанные авто за биткойны

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В Чехии можно приобрести подержанные авто за биткойны

Чешский сайт FairPlayAuto.cz, специализирующийся на продаже подержанных автомобилей непосредственно от владельцев, рассказал о новой возможности для пользователей: теперь они смогут приобрести машины за биткойны.

По словам создателей FairPlayAuto.cz, при оплате биткойнами, вся сделка займет пару секунд и будет стоить всего пару крон, вне зависимости от суммы покупки. Покупка подержанного автомобиля через сервис Fair Play Auto будет выгодна и покупателю, и продавцу из-за отсутствия лишних посредников. Создатели сервиса внедрили новый метод оплаты, ввиду растущей популярности криптовалюты и скорости реализации расчетов.

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автомобиль, биткоин, новости, сервис
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