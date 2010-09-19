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Украинские солнечные жалюзи SolarGaps начали сбор средств на Kickstarter

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Украинские солнечные жалюзи SolarGaps начали сбор средств на Kickstarter


Украинский проект в сфере альтернативных видов энергии SolarGaps, предлагающий владельцам квартир получать электроэнергию с помощью своих окон и пользоваться ею для общей экономии средств и повышения уровня экологии, запустил краудфандинговую кампанию на платформе Kickstarter. Данный стартап собирается привлечь 50 тысяч долларов.

Стоит напомнить, что SolarGaps представляют собой уникальные смарт-жалюзи, которые получают энергию от солнечного света и устанавливаются непосредственно на сами окна. Контролировать их возможно посредством мобильного телефона. Примечательно, что данные жалюзи самостоятельно изменяют угол наклона своих ламелей, дабы в различное время суток получать максимальное количество энергии.



В 2016 году SolarGaps получили финансирование при своей оценочной стоимости в 1 миллион долларов, что помогло проекту попасть в топ сделок среди всей индустрии альтернативных видов энергии за границами Соединенных Штатов.

Сегодня краудфандинговые кампании для стартаперов из Украины являются не только эффективным методом привлечения денежных средств, но и отличной возможностью сделать себе рекламу и начать реализовывать свою продукцию на зарубежных рынках. Этим и обуславливается небольшая требуемая сумма денег. Но как утверждает учредитель проекта Женя Эрик, он стремится, чтобы данная кампания привлекла внимание и многих жителей Украины.


”Безусловно, мы понимаем, что украинцы не часто заказывают товары на Kickstarter, однако наша задача состоит и в том, чтобы продемонстрировать, что это так же очень легко, как приобрести продукцию в онлайн-магазине. Жители Украины уже активно используют Uber и Aliexpress, поэтому они смогут легко разобраться и с методом работы Kickstarter, чтобы заказать наши «умные» жалюзи“, – комментирует он.



По мнению Эрика, на данный продукт уже поступило свыше 1000 предварительных заказов от украинцев, и сейчас стартаперы желают предоставить возможность потребителям приобрести SolarGaps по сниженной стоимости с помощью краудфандинговой площадки. ”Для этих целей мы выпустили первоначальных 100 обыкновенного размера окон по стоимости 390 долларов за квадратный метр, дабы и жители Украины смогли их заказать по привлекательной цене и установить их у себя уже текущим летом“, – сообщил он. Всем бэкерам из Соединенных Штатов собираются осуществлять доставку немного позже – к началу осени 2017 года.



Стоит отметить, что Женя Эрик оказался одним из призеров престижного соревнования Global Impact Challenge 2017, под эгидой которого двум жителям Украины предоставят стипендию для десятинедельного обучения по программе Global Solutions, и они отправятся обучаться в Калифорнию в кластер научно-исследовательского проекта NASA Ames.

По материалам ain.ua

https://text.ru/antiplagiat/5912c2ccbe0ee
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