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Стартап Donut Media привлек $ 800 тыс для своей цифровой платформы автолюбителей

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Стартап Donut Media привлек $ 800 тыс для своей цифровой платформы автолюбителей
Стартап Donut Media, расположенный в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), привлек $ 800 тысяч посевного финансирования для своей цифровой платформы автолюбителей.

Инвестиции предоставил TechStars Ventures, 3311 Ventures, Fontinalis Partner, а также профессиональным водителем Райаном Таерком. Компания нацелена использовать привлеченное финансирование на расширение контента, а также выйти со своей платформой на телевидение и потоковое вещание.


Основанная в 2015 году под руководством Мэтью Левиным (генеральный директор), Donut Media является разработчиком автомобильной цифровой платформы, которая предоставляет автолюбителям самый разный контент (аудио, видео, статьи, новости). На сегодняшний день, Donut Media сотрудничает с Nissan, Ford, Fiat, а также с Microsoft.

Также напомню, что в конце 2016 года Donut Media приняла участие в программе TechStars Mobility, спонсором которой была компания Ford.

Специально для MMGP.RU
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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