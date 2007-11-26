Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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OC247 World Corp - oc247.world

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Регистрация: 26.11.2007
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Благодарностей: 835
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КП: 0.003
награды Нострадамус 
OC247 World Corp - oc247.world
Я не админ!

Новый проект: OC247 World Corp

Дата запуска: 2017-01-31

Принимает: Perfectmoney, Bitcoin

Планы nvestment: 3% за 60 календарных дней!

Минимальный вклад $5

Рефские до 8,5,3,1%

Перевод с Google:
Цитата:
Oc247.world является инвестиционным сайтом с целью предоставления инвестиционных возможностей инвесторам, которые хотят зарабатывать деньги из своих средств. OC247 World Corp предлагает инвестиционный план в размере 3% на 60 календарных дней !. Чтобы присоединиться к этому сайту, минимальные требуемые инвестиции составляют 5 ($), и инвестор может вложить до 50000 долларов ($).
Инвестиционные планы:
Цитата:
3% for 60 calander days!
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Мой вклад:
Цитата:
The amount of 140 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1329860->U13527151. Memo: Shopping Cart Payment. OC247 World Corp Investment U13527151 from user U582143445.. Date: 04:59 10.05.17. Batch: 175658504.
Скриншот сайта:
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