Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Время деньги или бесценный опыт!

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"Невозможное возможно" - авторский блог по форекс-тематике пользователя Тимон
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#1
спекулянт
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Время деньги или бесценный опыт!
Стать трейдером по сути просто для многих, ибо стоит только скачать терминал и закинуть свои первые доллары и вуаля ты воротила мира форекс. Но на самом деле все не так просто как кажется на первый взгляд, для этого нужно много времени, порой и много денег и в итоге будет получен бесценный опыт который или выведет вас в ряды успевающих трейдеров или рынок придется оставить и найти для себя другое занятие. В любом случае период жизни прошел и что в итоге получилось? Что дал вам форекс, какие изменения произошли в вашей жизни? Опыт действительно бесценный и где пригодился, что раскрыл в вас? Стоило ли то вложение денег и времени в данный порой длинный урок жизни? Немного советов начинающим трейдерам то же не помешают от трейдеров с опытом
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Метки
опыт в заработке, совет, трейдер, форекс
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