Время деньги или бесценный опыт!

Стать трейдером по сути просто для многих, ибо стоит только скачать терминал и закинуть свои первые доллары и вуаля ты воротила мира форекс. Но на самом деле все не так просто как кажется на первый взгляд, для этого нужно много времени, порой и много денег и в итоге будет получен бесценный опыт который или выведет вас в ряды успевающих трейдеров или рынок придется оставить и найти для себя другое занятие. В любом случае период жизни прошел и что в итоге получилось? Что дал вам форекс, какие изменения произошли в вашей жизни? Опыт действительно бесценный и где пригодился, что раскрыл в вас? Стоило ли то вложение денег и времени в данный порой длинный урок жизни? Немного советов начинающим трейдерам то же не помешают от трейдеров с опытом