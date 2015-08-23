Компания Apple достигла рекордной капитализации за всю историю $800 миллиардов

Стоимость Apple превысила отметку в 800 миллиардов долларов
Рыночная стоимость Яблочного гиганта поднялась до отметки в 800 миллиардов долларов. В понедельник на торговых биржах, акции Apple выросли до отметки в 153,43 доллара США, если учесть количество акций в размере 5,214 миллиардов штук, то получится, что общий капитал Apple составил 800,036 миллиардов долларов. Превысить планку в 800 миллиардов компании удалось в первые за всю свою историю существования. Закрытие биржи в понедельник показало рост акций на 2,7 процента и составило 157.01 usd - за 1 акцию.
Аналитическое американское издание MarketWatch в своих трудах рассказало, что в этом году капитал компании Apple достигнет 824 миллиардов долларов. Однако Б. Уайт с аналитического отдела компании Drexel Hamilton считает, что акции вырастут до 202 доллара за штуку. Это будет означать, что суммарная стоимость всех акций может превысить 1 триллиона долларов.
За второй квартал этого года чистая прибыль компании поднялась на 4,9 процента и составила чуть более 11 миллиардов долларов. Общий доход же составил почти 53 миллиарда долларов. За второй квартал было продано 51,19 штук iPhone, что на 0,84 процента меньше предыдущего квартала.
По состоянию на закрытие биржи 9 мая стоимость 1 акции составила 153,99 долларов. Пиковая стоимость зафиксирована в 17,10 по МСК, когда акции достигли цены в 154,71 доллара за штуку.
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По материалам rns.online