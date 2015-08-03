Почта Швейцарии инвестирует в стартапы с инвестиционной платформой investiere.ch

Swiss Post (Почта Швейцарии) планирует все больше вкладывать средства непосредственно в стартапы, связанные с ее деятельностью. Чтобы это сделать, компания недавно вступила в сотрудничество с investiere.ch. Очевидная цель - инвестировать в стартапы, которые хорошо вписываются в сферу стратегического развития бизнеса Swiss Post и создают потенциал для ключевых компетенций Swiss Post, чтобы внести ключевой вклад в свой будущий успех. Благодаря целевым инвестициям Swiss Post хочет участвовать в технологическом развитии, чтобы противостоять замещению логистических компаний - технологическими компаниями.
Swiss Post особенно заинтересована в стартапах в следующих секторах: электронная коммерция, мобильность, цифровые финансовые услуги, электронная почта, межканальная связь, аутсорсинг бизнес-процессов, а также продажи и решения для крупных бизнес-клиентов.
Выбирая и оценивая стартапы, Swiss Post работает с investiere.ch, специалистом по венчурному капиталу, поставщиком инвестиционной платформы и одним из самых активных инвесторов в стартапы в Швейцарии. В рамках сотрудничества Swiss Post уже внесла первоначальные инвестиции в один из робототехнических стартапов.
Основанная более 160 лет назад, Swiss Post долгое время полагалась на инновации более чем 61 000 сотрудников в своей компании и проводила инновационные проекты со стартапами. В свете проблем, связанных с цифровыми преобразованиями, Swiss Post теперь дополнительно укрепляет свой потенциал в области инноваций с целенаправленными инвестициями в стартапы.
Investiere.ch является одной из ведущих онлайн-платформ для стартапов в Европе. Сообщество инвесторов, в котором в настоящее время насчитывается 10 000 членов, независимо идентифицирует наиболее перспективные стартапы, которые затем тщательно проверяются и отбираются экспертами отрасли и командой инвесторов. На сегодняшний день investiere.ch успешно завершил более 50 раундов финансирования. Investiere.ch был запущен в 2010 году и имеет офисы в Бааре, Цюрихе и Женеве.
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