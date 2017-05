Lonsdayl



Компания Tubi TV привлекла $ 20 млн финансирования







Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения темпов роста и расширения Tubi TV, включая пакет премиум-класса OTT, благодаря которому платформа рассчитывает получить статус лидера на рынке. Tubi TV работает под руководством Фархади Масуди, основателя и генерального директора компания.



Спрос на рекламу у таких потоковых платформ, таких как Tubi TV, продолжает расти. С 2014 года общий объем продаж видеорекламы в сети увеличивался на 20% в течение последних трех лет, а рынок, как прогнозировалось, достиг двузначных показателей роста. Согласно данным Modi Media, в 2016 году более 37 миллионов домовладельцев США смотрели рекламу на подключенных устройствах. Согласно с Nielsen, 75% активной аудитории платформы не разочарованы из-за рекламы, пока контент остается бесплатным.



В список партнеров платформы входят Lionsgate, MGM, Paramount Pictures и Starz. База Tubi TV насчитывает более 50 000 наименований видео и фильмов в постоянно растущей библиотеке. Параллельно с бесплатным потоковым вещанием, компания предлагает рекламодателям доступ к аудитории, которой нет в сети или у экранов традиционных телепередач.



«Перед нами стоит важная цель — создание лучшего места для бесплатных фильмов и телешоу. Потребительский отклик в целом положительный, и сегодня Tubi TV является самым популярным бесплатным приложением на большинстве мобильных устройств и платформах OTT, - сказал Фархад Массуди, основатель и генеральный директор компании. – Привлеченные средства позволят нам увеличить охват аудитории и предоставить рекламодателям новый ресурс для видеорекламы».



С момента запуска компании в 2014 году, на сегодняшний день Tubi TV является самой крупной и быстрорастущей бесплатной сетью телешоу/кино с аудиторией большем, чем у вместе взятых HBO Now и CBS All Access.



Перевод специально для mmgp.ru



