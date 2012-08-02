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Компания Tubi TV привлекла $ 20 млн финансирования

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#1
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Компания Tubi TV привлекла $ 20 млн финансирования
Компания бесплатного потокового телевидения и кино Tubi TV, расположенная в Сан-Франциско, Калифорния, привлекла $ 20 млн финансирования. Инвестиционный раунд был возглавлен Jump Catipal с участием действующего инвестора Foundation Capital, а также Danhua Capital и Cota Capital. В сочетании с финансированием, Елена Школьник из Jump Capital и Джоан Чен из Foundation Capital присоединились к совету директоров Tubi TV.



Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения темпов роста и расширения Tubi TV, включая пакет премиум-класса OTT, благодаря которому платформа рассчитывает получить статус лидера на рынке. Tubi TV работает под руководством Фархади Масуди, основателя и генерального директора компания.

Спрос на рекламу у таких потоковых платформ, таких как Tubi TV, продолжает расти. С 2014 года общий объем продаж видеорекламы в сети увеличивался на 20% в течение последних трех лет, а рынок, как прогнозировалось, достиг двузначных показателей роста. Согласно данным Modi Media, в 2016 году более 37 миллионов домовладельцев США смотрели рекламу на подключенных устройствах. Согласно с Nielsen, 75% активной аудитории платформы не разочарованы из-за рекламы, пока контент остается бесплатным.

В список партнеров платформы входят Lionsgate, MGM, Paramount Pictures и Starz. База Tubi TV насчитывает более 50 000 наименований видео и фильмов в постоянно растущей библиотеке. Параллельно с бесплатным потоковым вещанием, компания предлагает рекламодателям доступ к аудитории, которой нет в сети или у экранов традиционных телепередач.

«Перед нами стоит важная цель — создание лучшего места для бесплатных фильмов и телешоу. Потребительский отклик в целом положительный, и сегодня Tubi TV является самым популярным бесплатным приложением на большинстве мобильных устройств и платформах OTT, - сказал Фархад Массуди, основатель и генеральный директор компании. – Привлеченные средства позволят нам увеличить охват аудитории и предоставить рекламодателям новый ресурс для видеорекламы».

С момента запуска компании в 2014 году, на сегодняшний день Tubi TV является самой крупной и быстрорастущей бесплатной сетью телешоу/кино с аудиторией большем, чем у вместе взятых HBO Now и CBS All Access.

Перевод специально для mmgp.ru

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inik1080 (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:51
#2
Премиум
 
Аватар inik1080
 
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Инвестирую в: Ставки на спорт
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Re: Компания Tubi TV привлекла $ 20 млн финансирования
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
платформы не разочарованы из-за рекламы, пока контент остается бесплатным.
главное, не переборщить с рекламой, а то фильм в 1,5 часа из-за рекламы может на 3 часа растянуться.
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Старый Сегодня, 02:01
#3
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Имя: Антон
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Re: Компания Tubi TV привлекла $ 20 млн финансирования
Канал для любителе Мыльца и «полезной рекламы», Домохозяйки будут в восторге
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antow на форуме  
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