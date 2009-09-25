Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ищу партнера/инвестора в проект

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Алло, мы ищем стартапы!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:36
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 66
Благодарностей: 34
УГ: 0
КП: 0.000
Ищу партнера/инвестора в проект
Имеется веб-проект, который готов на 90%.
Нужно доделать адаптивную верстку и исправить баги.
Ищу человека которому было бы интересно этим заниматься вместе со мной. Ссылку предоставлю в ЛС.
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GuitarFan на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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